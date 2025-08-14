Ajax-scout weg bij de club: "Een blinde had zijn talent nog gezien"

Arnout Colijn vertrok deze zomer bij Ajax. Bijna 40 jaar werkte hij als externe scout voor de Amsterdammers en hij wist enkele briljantjes naar de club te brengen. Eén daarvan is Wesley Sneijder, die hij ontdekte op een pupillentoernooi bij KFC uit Koog aan de Zaan.

"Ik kwam te laat, omdat er geen parkeerplek te vinden was en liep daarom eerst naar het uitslagenbord", vertelt Colijn in Het Parool. "Ik zag dat amateurclub DOS had gewonnen van Sparta en Club Brugge. Sneijder was toen al tweebenig, brutaal en dominant, en had een enorme handelingssnelheid. Precies wat ze willen zien bij Ajax. Zelfs een blinde had zijn talent nog gezien

Sindsdien is het scoutingsapparaat van Ajax enorm uitgebreid en is data steeds meer leidend. "Ik heb ruim een maand geleden een gesprek gehad met Ajax. Het kwam erop neer dat ik alles met data niet meer kan volgen. Daar had ik natuurlijk moeite mee, maar het is wat het is. Tegenwoordig moet je bijna het gewicht van de vader en moeder opschrijven. Johan Cruijff zou zich kapot lachen", aldus Colijn.