'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'

Het Ajax-café is ook deze week weer geopend, want er staat weer het nodige te gebeuren bij de club uit Amsterdam. Wij houden jullie op de hoogte van de laatste nieuwtjes, geruchten en roddels uit de voetbalwereld, maar voel je ook vrij om off-topic te gaan in de comments.

Woensdag 5 augustus: scouts van Ajax zaten gisteren in België op de tribune bij het duel tussen Union SG en Bodø/Glimt om de verrichtingen van Patrick Berg te bekijken, zo weet 'WFCGroningen' te melden via X. De 28-jarige middenvelder draagt de aanvoerdersband bij de Noorse topclub en werd 'nadrukkelijk bekeken' door de club uit Amsterdam.

"Ajax ziet in Berg meer een profiel dat ze zoeken qua voorwaartse passing als in Alvarez, maar zijn zaakwaarnemer, en Alvarez zelf forceren wel echt een transfer richting Amsterdam", laat WFCGroningen vervolgens weten in een nieuwe update. De scouts zagen overigens een boeiend duel, want beide ploegen hielden elkaar op een doelpuntrijk gelijkspel: 3-3.