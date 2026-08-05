Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'

Niek
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK Foto: © Pro Shots

Het Ajax-café is ook deze week weer geopend, want er staat weer het nodige te gebeuren bij de club uit Amsterdam. Wij houden jullie op de hoogte van de laatste nieuwtjes, geruchten en roddels uit de voetbalwereld, maar voel je ook vrij om off-topic te gaan in de comments. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Woensdag 5 augustus: scouts van Ajax zaten gisteren in België op de tribune bij het duel tussen Union SG en Bodø/Glimt om de verrichtingen van Patrick Berg te bekijken, zo weet 'WFCGroningen' te melden via X. De 28-jarige middenvelder draagt de aanvoerdersband bij de Noorse topclub en werd 'nadrukkelijk bekeken' door de club uit Amsterdam. 

"Ajax ziet in Berg meer een profiel dat ze zoeken qua voorwaartse passing als in Alvarez, maar zijn zaakwaarnemer, en Alvarez zelf forceren wel echt een transfer richting Amsterdam", laat WFCGroningen vervolgens weten in een nieuwe update. De scouts zagen overigens een boeiend duel, want beide ploegen hielden elkaar op een doelpuntrijk gelijkspel: 3-3. 

Berg - die ook een vaste waarde is in de Noorse nationale ploeg - nam na 20 minuten zelf de openingstreffer voor zijn rekening met een fraaie vrije trap, terwijl hij in blessuretijd ook nog eens een assist gaf bij de gelijkmaker van Bjortuft. Namens Union was Florucz in de eerste helft twee keer trefzeker en Promise David zette de thuisclub in de 88e minuut zelfs nog op voorsprong, maar dat doelpunt bleek uiteindelijk net niet genoeg voor de overwinning. Volgende week staat de return op het programma. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws