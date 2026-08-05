'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Het Ajax-café is ook deze week weer geopend, want er staat weer het nodige te gebeuren bij de club uit Amsterdam. Wij houden jullie op de hoogte van de laatste nieuwtjes, geruchten en roddels uit de voetbalwereld, maar voel je ook vrij om off-topic te gaan in de comments.
Woensdag 5 augustus: scouts van Ajax zaten gisteren in België op de tribune bij het duel tussen Union SG en Bodø/Glimt om de verrichtingen van Patrick Berg te bekijken, zo weet 'WFCGroningen' te melden via X. De 28-jarige middenvelder draagt de aanvoerdersband bij de Noorse topclub en werd 'nadrukkelijk bekeken' door de club uit Amsterdam.
"Ajax ziet in Berg meer een profiel dat ze zoeken qua voorwaartse passing als in Alvarez, maar zijn zaakwaarnemer, en Alvarez zelf forceren wel echt een transfer richting Amsterdam", laat WFCGroningen vervolgens weten in een nieuwe update. De scouts zagen overigens een boeiend duel, want beide ploegen hielden elkaar op een doelpuntrijk gelijkspel: 3-3.
Berg - die ook een vaste waarde is in de Noorse nationale ploeg - nam na 20 minuten zelf de openingstreffer voor zijn rekening met een fraaie vrije trap, terwijl hij in blessuretijd ook nog eens een assist gaf bij de gelijkmaker van Bjortuft. Namens Union was Florucz in de eerste helft twee keer trefzeker en Promise David zette de thuisclub in de 88e minuut zelfs nog op voorsprong, maar dat doelpunt bleek uiteindelijk net niet genoeg voor de overwinning. Volgende week staat de return op het programma.
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