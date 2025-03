'Ajax-scouts volgen Zweeds supertalent': "Niet raar dat ze kijken"

Ajax heeft scouts gestuurd naar Zweden om Alexander Andersson te bekijken. Het talent was al eens op proef bij de Amsterdammers, maar maakte onlangs in eigen land een pikante overstap.

Zo'n iets meer dan drie maanden geleden liep Andersson een korte stage bij Ajax en speelde hij ook even in het shirt van de Amsterdamse club. Van een transfer kwam het nog niet, maar volgens Fotbolldirekt houdt Ajax Andersson nog wel steeds in de gaten. De 14-jarige aanvaller is een groot talent in Zweden en dus besloten scouts van Ajax om opnieuw af te reizen naar Stockholm om hem te zien. Andersson maakte onlangs de pikante overstap van Brommapojkarna naar Djurgården, twee rivalen uit Stockholm.

Dit kwam de jonge aanvaller ook op veel kritiek te staan van de supporters van zijn oude club. Joel Riddez, hoofd jeugdopleiding bij Djurgården, vindt het niet raar dat Ajax de verrichtingen van Andersson in de gaten houdt. "Hij is een hele goede voetballer, dus dan is het niet raar als er clubs naar hem komen kijken. Ik weet dat er clubs zijn die spelers van ons bekijken. Dat zegt iets over de kwaliteit van de voetballers die we bij ons hebben spelen", aldus Riddez.