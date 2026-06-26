'Ajax selecteert door in staf en neemt afscheid van tweetal'
Denny Landzaat en Kiki Musampa zullen geen deel meer uitmaken van de technische staf van Ajax. Dat schrijft Voetbal International vrijdagochtend.
Jordi Cruijff wil deze zomer flink doorselecteren en dat geldt ook de technische staf. Nieuwe hoofdtrainer Míchel neemt een paar assistenten mee naar Ajax en dat heeft gevolgen voor een aantal leden van de huidige technische staf.
Keeperstrainer Erik Heijblok en video-analist Liam Helsloot vertrekken naar Francesco Farioli bij FC Porto en Paul Nuijten keert terug naar de Onder 19 van Ajax. VI weet dat ook Landzaat en Musampa het veld moeten ruimen. Landzaat werd in november toegevoegd aan de staf van Fred Grim en Musampa was ook pas in maart onderdeel van Ajax 1.
'Ajax selecteert door in staf en neemt afscheid van tweetal'
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