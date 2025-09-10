AD Voetbalpodcast
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-selectie compleet: "De bal ligt nu bij John Heitinga"

Max
bron: De Telegraaf
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Ajax heeft deze transferperiode een aantal nieuwe krachten verwelkomd. De bal ligt nu bij trainer John Heitinga, die van zijn spelers een geoliede machine moet maken. 

De eerste wedstrijden van het seizoen verliepen teleurstellend voor Ajax. "De bal ligt nu bij Heitinga, die snel zijn ideale formatie moet zien te vinden, de overgebleven spelers en de nieuwelingen moet laten renderen en vooral moet presteren", stelt Mike Verweij in de Telegraaf. "Als dat kan vanzelfsprekend het liefst met aanvallend, dominant en attractief voetbal."

Verweij ziet in Ko Itakura een duidelijke versterking, maar zag Oscar Gloukh en Raul Moro nog niet overtuigen. "De Israëliër is gehaald als nummer tien, maar wordt vooralsnog als linksbuiten gebruikt. Dat gold aanvankelijk ook voor de beoogde rechtsbuiten uit Spanje, die de laatste twee duels wel op de plek stond, waarvoor hij is gekocht", klinkt het. "Interessant om te beoordelen wordt het of McConnell de breker op het middenveld wordt waar Ajax na het afscheid van Henderson zo naar op zoek was."

