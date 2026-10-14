Ajax-selectie voor duel tegen Hajduk bekend: Adingra ontbreekt
Ajax is woensdag met 22 spelers afgereisd naar Kroatië voor de uitwedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League. Trainer Míchel Sánchez kan donderdagavond niet beschikken over Yves Bissouma en Simon Adingra. Daartegenover staat dat de jonge Aymean El Hani en Mohamed Abdalla wel tot de wedstrijdselectie behoren.
De afwezigheid van Bissouma komt niet als een verrassing. De Malinese middenvelder werd medio september aangetrokken, maar kon niet meer worden ingeschreven voor de competitiefase van het Europese toernooi. Daardoor moet hij de wedstrijd tegen Hajduk Split aan zich voorbij laten gaan.
Ook Adingra ontbreekt in Kroatië. De buitenspeler maakte afgelopen zaterdag tegen NEC nog zijn debuut voor Ajax, maar is niet voldoende fit om met de selectie mee te reizen. Het is niet duidelijk hoelang de aanvaller uit de roulatie zal zijn.
Sánchez heeft wel plaats ingeruimd voor enkele jonge talenten. Zo behoort doelman Aymean El Hani tot de 22-koppige selectie. Ook Abdalla is van de partij. De aanvaller maakte afgelopen zomer zijn officiële debuut voor de Amsterdammers in de voorronde van de Conference League tegen FK Vojvodina en wist bij die gelegenheid direct te scoren.
Volledige selectie:
Marc ter Stegen
Maarten Paes
Aymean El Hani
Lucas Rosa
Owen Wijndal
Thilo Kehrer
Youri Baas
Jofre Torrents
Aaron Bouwman
Dies Janse
Sofyan Amrabat
Julian Brandt
Oscar Gloukh
Davy Klaassen
Jorthy Mokio
Viktor Tsygankov
Oliver Edvardsen
Marcos Leonardo
Rayane Bounida
Tolu
Mohamed Abdalla
Abdellah Ouazane
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