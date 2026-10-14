Ajax-selectie voor duel tegen Hajduk bekend: Adingra ontbreekt

Ajax is woensdag met 22 spelers afgereisd naar Kroatië voor de uitwedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League. Trainer Míchel Sánchez kan donderdagavond niet beschikken over Yves Bissouma en Simon Adingra. Daartegenover staat dat de jonge Aymean El Hani en Mohamed Abdalla wel tot de wedstrijdselectie behoren.

De afwezigheid van Bissouma komt niet als een verrassing. De Malinese middenvelder werd medio september aangetrokken, maar kon niet meer worden ingeschreven voor de competitiefase van het Europese toernooi. Daardoor moet hij de wedstrijd tegen Hajduk Split aan zich voorbij laten gaan.

Ook Adingra ontbreekt in Kroatië. De buitenspeler maakte afgelopen zaterdag tegen NEC nog zijn debuut voor Ajax, maar is niet voldoende fit om met de selectie mee te reizen. Het is niet duidelijk hoelang de aanvaller uit de roulatie zal zijn.