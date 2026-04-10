Ajax-sensatie (16) verbijstert coach: "Gaat er dwars doorheen"
Anouk Bruil geeft dit seizoen bij Ajax Vrouwen de kans aan meerdere jonge speelsters. Een van die speelsters is Renee van Asten. De 19-jarige verdedigster is dit seizoen basisspeelster bij de Amsterdammers.
Bruil is in gesprek met Vrouwenvoetbalnieuws.nl lovend over haar pupil, die zich deze interlandperiode voor het eerst mag melden bij de OranjeLeeuwinnen. "Renee is gewoon een speelster die heel veel power heeft, atletisch vermogen heeft. Ze is rustig aan de bal. Ze heeft ook lef, past heel erg bij Ajax. Die maakt gewoon een enorme ontwikkeling door en daar zijn we enorm trots op."
Ook de pas 16-jarige Elisa van Dijk krijgt kansen van Bruil. Zo stond ze in de topper tegen PSV Vrouwen 'gewoon' in de basis. "Ze is heel creatief, heel onvoorspelbaar met haar dribbels, met haar diepgang", zegt Bruil over de aanvalster annex middenveldster. "Dat zie je zondag op bepaalde momenten ook terug. Het is natuurlijk wel een andere wedstrijd, met veel fysieke verschillen. Op een gegeven moment halen we haar er wel af om wat nieuws te creëren."
"Maar ze is zo creatief. Je ziet zeker de Ajax-mentaliteit bij haar. Ze legt een sliding als het moet, ze gaat er dwars doorheen als het moet. Het past heel erg bij ons spel", vindt Bruil. "Ik denk dat je heel goed kan zien wat onze jeugdopleiding brengt. Renee van Asten die doorkomt, een Xanne Kip, een Elisa van Dijk. Dat zijn allemaal speelsters die op een bepaalde manier worden opgeleid en dat zie je terug op het veld."
Ook de Ajax Vrouwen-coach zelf zet stappen in haar ontwikkeling. Komend seizoen gaat ze de opleiding Voetbalcoach 5 (UEFA Pro) volgen. "Het is weer een stap in mijn ontwikkeling. Het is natuurlijk al een enorme stap dat ik hoofdtrainer mag zijn van Ajax op deze leeftijd. Ik ben enorm blij dat ik ben toegelaten voor UEFA Pro. Natuurlijk heb ik ook ambities, nog hogerop dan de Nederlandse competitie. Dat sluit wel mooi aan bij de ontwikkeling die ik doormaak."
Zet in op Ajax tegen Heracles Almelo!
Ajax speelt zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Ajax-sensatie (16) verbijstert coach: "Gaat er dwars doorheen"
