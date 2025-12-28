'Ajax serieus geïnteresseerd in smaakmaker van FC Utrecht'

Souffian El Karouani staat ook bij Ajax op het verlanglijstje. Dat schrijft de Telegraaf zondagochtend.

El Karouani is opnieuw bezig aan een ijzersterk seizoen bij FC Utrecht. De linksback gaf het afgelopen halfjaar vijftien assists en was drie keer trefzeker. Ajax is op zoek naar een versterking voor de linksbackpositie en kijkt daarbij of het mogelijk is om de 25-jarige El Karouani te kopen.

Ajax is absoluut niet de enige geïnteresseerde club. El Karouani, die over een aflopend contract beschikt bij FC Utrecht, wordt ook al gelinkt aan Fenerbahce, Eintracht Frankfurt, West Ham United, Benfica en FC Porto.