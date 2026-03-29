Meldingen
2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax serieuze optie voor Mats Rots? "Daar ben je wel mee bezig"

Stefan
Mats Rots
Mats Rots Foto: © BSR Agency

Ajax zou interesse hebben in Mats Rots van FC Twente. De vleugelverdediger kijkt zelf ook naar de toekomst, maar heeft nog niet besloten waar hij volgend seizoen gaat spelen.

"Natuurlijk denk je na over je toekomst. Daar zijn we mee bezig. De interesse is altijd leuk en een groot compliment. Je moet altijd een stap vooruit denken", vertelt Rots in Het Sportpaleis. De vleugelverdediger zou in de belangstelling staan van PSV, Ajax en Como en deze clubs zouden dan ook zomaar eens concreet kunnen worden voor hem. "Ik denk dat het altijd wel belangrijk is om te kijken wat je opties zijn en wat het beste voor je is."

"Of dat nou een tussenstap in de Nederlandse competitie is of een stap naar een buitenlandse competitie is afwachten. Je weet nooit hoe concreet de clubs zijn", vervolgt Rots, die met een schuin oog wel naar de toekomst kijkt. "Daar ben je wel heel erg mee bezig. Ik denk dat het vooral een keuze op gevoel is. Dat is voor mij ook de eerste keer dat dit mij overkomt. Het is heel leuk, maar het moet niet te veel naar mijn bol stijgen."

Nog een jaar bij FC Twente blijven is echter ook een reële optie voor de voetballer. "Als wij Europees halen en elke week twee keer moeten spelen, is het een serieuze optie om bij Twente te blijven. Maar het is ook een ambitie van mij om naar een buitenlandse club te gaan en daar te voetballen en avontuur aan te gaan. Het is afwachten en ik laat het lekker op mij afkomen", aldus Rots.

0
0
Lees meer:
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws