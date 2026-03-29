Ajax serieuze optie voor Mats Rots? "Daar ben je wel mee bezig"
Ajax zou interesse hebben in Mats Rots van FC Twente. De vleugelverdediger kijkt zelf ook naar de toekomst, maar heeft nog niet besloten waar hij volgend seizoen gaat spelen.
"Natuurlijk denk je na over je toekomst. Daar zijn we mee bezig. De interesse is altijd leuk en een groot compliment. Je moet altijd een stap vooruit denken", vertelt Rots in Het Sportpaleis. De vleugelverdediger zou in de belangstelling staan van PSV, Ajax en Como en deze clubs zouden dan ook zomaar eens concreet kunnen worden voor hem. "Ik denk dat het altijd wel belangrijk is om te kijken wat je opties zijn en wat het beste voor je is."
"Of dat nou een tussenstap in de Nederlandse competitie is of een stap naar een buitenlandse competitie is afwachten. Je weet nooit hoe concreet de clubs zijn", vervolgt Rots, die met een schuin oog wel naar de toekomst kijkt. "Daar ben je wel heel erg mee bezig. Ik denk dat het vooral een keuze op gevoel is. Dat is voor mij ook de eerste keer dat dit mij overkomt. Het is heel leuk, maar het moet niet te veel naar mijn bol stijgen."
Nog een jaar bij FC Twente blijven is echter ook een reële optie voor de voetballer. "Als wij Europees halen en elke week twee keer moeten spelen, is het een serieuze optie om bij Twente te blijven. Maar het is ook een ambitie van mij om naar een buitenlandse club te gaan en daar te voetballen en avontuur aan te gaan. Het is afwachten en ik laat het lekker op mij afkomen", aldus Rots.
John van 't Schip met bijzondere anekdote: "En jij ook 500 boete!"
Oud-Ajax keeper Benjamin van Leer verliest ongeboren zoon
Ajax-talenten laten zich zien bij interlands van nationale teams
"Weghorst heeft in de Klassieker alleen maar op zijn rug gelegen"
Bouwman onthult: "Zegt niet vaak iets over dat ik bij Ajax speel"
"Ajax heeft misschien wel het meeste baat als hij geblesseerd blijft"
Ajax ontsnapt aan miskoop: Target worstelt bij nieuwe werkgever
Van de Beek blikt terug op Ajax-debuut: "Die momenten vergeet je niet"
Verweij: "Niet in vorm, maar wie weet bezorgt hij Ajax de 2e plaats"
Mika Godts maakt indruk bij Belgisch debuut: "Viel complexloos in"
Bos: "Wie zegt dat hij Wout Weghorst heeft ontdekt, die lult"
"Wesley Sneijder zei: Straks tik ik jou helemaal gek, lange lul"
Verweij over Ajax-blessure: "Hij heeft een lichte beschadiging"
'Oud-Ajax-flop mag gratis weg; Spaanse en Italiaanse interesse'
Kees Jansma looft oud-Ajax-trainer: "Hij is de allerbeste geweest"
PSV-supporters krijgen kritiek: "Heb ze zien juichen voor Ajax"
Brobbey stelt doel bij Nederlands elftal: "Dat zou heel mooi zijn"
Donny van de Beek eerlijk: "Of we het ook over Ajax hebben? Zeker"
FC Twente niet bang voor Ajax: "NEC is de grootste concurrent"
Sneijder liet Kees Jansma schrikken: "Verschrikkelijk geschrokken"
Ooijer haalt uit na Feyenoord-Ajax: "Dat was gewoon een penalty"
Brobbey over verschil Ajax en Sunderland: "Ben nu extra scherp"
Nijstad: "Dan wordt het weer tegen Weghorst of tegen Dolberg"
FC Twente heeft een 'betere' selectie dan Ajax? "Kortom, 0-4"
Ajax grijpt naast Rotterdams talent: "Hij is een uitstervend ras"
Ajax wil contract toptalent openbreken: 'Europese top kijkt mee'
FC Twente kijkt uit naar Ajax: "Kunnen daar goede zaken doen"
Kees Smit brengt veel tijd door met Weghorst: "Hij is wel goed"
Gerald Alders over Ajacied: "Ik heb nog niet met hem gesproken"