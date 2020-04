Geschreven door Jessica Westdijk 08 apr 2020 om 10:04

Het Franse voetbaltijdschrift France Football heeft een verkiezing gehouden voor het mooiste voetbalshirt ooit. France Football is niet het minste medium: het organiseert ook de Gouden Bal-verkiezing. In de voetbalshirtverkiezing is Ajax als winnaar uit de bus gekomen.

Het shirt uit het tijdperk 1971-1973 is verkozen tot het mooiste shirt allertijden. Daarbij spelen de herinneringen uiteraard ook een rol: Ajax won in die periode 3 keer op rij de Europa Cup I. Al die finales zijn deze week overigens terug te kijken via Ziggo Sport. Ook het shirt van afgelopen seizoen, dat ook al zo succesvol was, haalde de top 50: het staat op plek 47.

Fan van het shirt van dit seizoen? Die koop je nu met hoge korting! Met de code OUTLET-15 krijg je nog eens 15% extra korting. Koop nu het Ajax-shirt.