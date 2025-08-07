Ajax-shirts verkopen als een malle: "De vraag bleek nóg groter"

Zowel op de Open Dag als rondom de wedstrijd Ajax - AS Monaco stonden er lange rijen voor de Ajax Fanshop bij de Johan Cruijff ArenA. Er is veel vraag naar de drie Ajax-tenues die de club uit Amsterdam heeft gelanceerd.

"Wij zien dat de verschillende shirts en kledinglijnen het erg goed doen. Onze supporters, van jong tot oud, weten de weg naar onze (online) Ajax Fanshops goed te vinden", stelt Ajax dik tevreden aan Ajax Life. De club heeft zelfs extra kleding moeten inslaan bij Adidas. "We hielden al rekening met de grote interesse. Maar de vraag bleek nóg groter dan de al positieve verwachtingen die we van tevoren hadden. Daarom hebben we inmiddels een extra order geplaatst bij Adidas."

Ajax verwacht de nieuwe lading ook uit te verkopen. "We kopen in op basis van gerealiseerde verkoopresultaten van voorgaande seizoenen, maar dit seizoen overtreft de vraag voor een aantal artikelen onze vooraf positief ingeschatte verwachtingen", laat de club weten. "De verwachting is daarom dat sommige populaire maten en artikelen de komende periode uitverkocht raken."

Ajax ziet verschillende redenen waarom de drie shirts goed verkopen. "Zo kiest de jongste jeugd bijvoorbeeld vaak voor het blauwe uitshirt. Voor sommigen is het design doorslaggevend, terwijl voor anderen de aanwezigheid van het klassieke logo belangrijk is. We zien dat internationale supporters vaak kiezen voor het iconische wit-rood-wit, terwijl er ook veel supporters zijn die de kleding niet alleen dragen om naar het stadion te gaan, maar ook gewoon voor thuis."