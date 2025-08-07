Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax supporters en sfeer

Ajax-shirts verkopen als een malle: "De vraag bleek nóg groter"

Bjorn
bron: Ajax Life
Jonge Ajax-fans in de Johan Cruijff ArenA
Jonge Ajax-fans in de Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

Ajax heeft een goede slag geslagen door het klassieke logo terug te brengen. De nieuwe Ajax-shirts vinden namelijk gretig aftrek.

Zowel op de Open Dag als rondom de wedstrijd Ajax - AS Monaco stonden er lange rijen voor de Ajax Fanshop bij de Johan Cruijff ArenA. Er is veel vraag naar de drie Ajax-tenues die de club uit Amsterdam heeft gelanceerd.

"Wij zien dat de verschillende shirts en kledinglijnen het erg goed doen. Onze supporters, van jong tot oud, weten de weg naar onze (online) Ajax Fanshops goed te vinden", stelt Ajax dik tevreden aan Ajax Life. De club heeft zelfs extra kleding moeten inslaan bij Adidas. "We hielden al rekening met de grote interesse. Maar de vraag bleek nóg groter dan de al positieve verwachtingen die we van tevoren hadden. Daarom hebben we inmiddels een extra order geplaatst bij Adidas."

Ajax verwacht de nieuwe lading ook uit te verkopen. "We kopen in op basis van gerealiseerde verkoopresultaten van voorgaande seizoenen, maar dit seizoen overtreft de vraag voor een aantal artikelen onze vooraf positief ingeschatte verwachtingen", laat de club weten. "De verwachting is daarom dat sommige populaire maten en artikelen de komende periode uitverkocht raken."

Ajax ziet verschillende redenen waarom de drie shirts goed verkopen. "Zo kiest de jongste jeugd bijvoorbeeld vaak voor het blauwe uitshirt. Voor sommigen is het design doorslaggevend, terwijl voor anderen de aanwezigheid van het klassieke logo belangrijk is. We zien dat internationale supporters vaak kiezen voor het iconische wit-rood-wit, terwijl er ook veel supporters zijn die de kleding niet alleen dragen om naar het stadion te gaan, maar ook gewoon voor thuis."

Gerelateerd:
Het uitvak met Ajax-supporters bij FC Twente

Supporters willen ander beleid: 'Kijk naar Duitsland en Engeland'

0
De fans van Vitesse bij het duel met Ajax

Slecht nieuws voor Vitesse; club krijgt proflicentie niet terug

0
Lees meer:
Ajax supporters en sfeer Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
John Heitinga

Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

0
Wim Kieft

Kieft twijfelt: "Ik vind dat heel veel voor zo'n jongen van Ajax"

0
Marciano Vink

Marciano Vink waarschuwt Ajax: "Dan krijg je het echt heel zwaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
10/08
Ajax
14:30
Telstar
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Ajax 0 0 0
2 AZ 0 0 0
3 Excelsior 0 0 0
4 FC Groningen 0 0 0
5 FC Twente 0 0 0
6 FC Utrecht 0 0 0
7 FC Volendam 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd