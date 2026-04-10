Ajax-shirts voor komend seizoen al gelekt, primeur op uitshirt

Ajax lijkt komend seizoen in nieuwe tenues te gaan spelen die nu al zijn uitgelekt. Volgens Footy Headlines is inmiddels bekend hoe het thuis-, uit- en derde shirt voor het seizoen 2026/2027 eruit gaan zien, met een opvallende primeur voor de club.

Het medium, dat bekendstaat om zijn betrouwbare onthullingen rondom voetbalshirts, schetst een duidelijk beeld van de nieuwe ontwerpen. Over het thuisshirt schrijft Footy Headlines: "Het shirt heeft het alom bekende clubdesign, met een dikke rode verticale band in het midden, geflankeerd door strakke witte zijkanten en mouwen." Daarmee blijft Ajax trouw aan zijn klassieke uitstraling.

Voor het derde tenue wordt gekozen voor een opvallend andere richting. Dat shirt krijgt een lichtblauwe basis, die doet denken aan eerdere ontwerpen uit het verleden, en bevat een subtiele print over het geheel.