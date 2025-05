Ajax shopt bij NAC Breda: "Misschien krijg je zo’n kans nooit meer"

Daar zal hij in het O15-team gaan spelen. Van Toor kwam sinds 2020 uit voor NAC. De jongeling liep eerder al stage bij Ajax. "Ik had wel een beetje spanning of ik het nu wel of niet zou worden. Toen ik voor het eerst de kleedkamer binnenkwam, was ik wel zenuwachtig, maar eenmaal op het veld niet meer", vertelt hij aan Ajax Showtime.

Van Toor doorstond zijn proefperiode en mag zich komend seizoen officieel Ajacied noemen. "Toen ik het hoorde, was ik heel blij." Voor de middenvelder gaat er veel veranderen: hij gaat in een gastgezin wonen. Ondanks de vele veranderingen was de keuze voor Van Toor niet moeilijk. "Ik dacht gelijk: ik wil dit doen. Misschien krijg je zo’n kans wel nooit meer. In de eerste weken zal wat wennen zijn bij Ajax, maar ik ga ervan uit dat ik snel mijn plekje vind in het elftal."