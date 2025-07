Ajax shopt bij NEC: "In gesprek gegaan over passende transfersom"

Ajax heeft Daan van Oudheusden aangetrokken. De 32-jarige jeugdtrainer maakt per 1 augustus de overstap van de jeugdopleiding van NEC naar die van Ajax. Van Oudheusden had afgelopen seizoen de leiding onder de Onder 19 van de Nijmegenaren.

"Voor Daan is dit een stap die hij heel graag wilde maken", laat Rini Coolen, directeur voetbalzaken, weten via de kanalen van NEC. "Daarom hebben we besloten zijn wens te respecteren, hem deze kans te gunnen en met Ajax in gesprek te gaan over een passende transfersom. Met de gesloten deal zijn alle partijen tevreden. We wensen Daan veel succes in Amsterdam."

NEC vult het vertrek van Van Oudheusden intern op. Robert de Pauw schuift door van de Onder 15 naar de Onder 19 en vormt komend seizoen een trainersduo met Rutger Worm. Colin Williamson, hoofd jeugdopleiding, vult aan: "Hoewel de timing van het vertrek van Daan niet ideaal is, zijn we ervan overtuigd dat Robert en Rutger elkaar uitstekend aanvullen en onze spelers in de O19 optimaal gaan begeleiden."