HNM De Podcast
Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax shopt opnieuw in België en haalt pas 15-jarig talent op'

Thomas
bron: AjaxShowtime
De Toekomst
De Toekomst Foto: © BSR Agency

Ajax heeft zijn zinnen gezet op opnieuw een Belgisch toptalent. Volgens AjaxShowtime staat de vijftienjarige Samory Kone op het punt om de overstap te maken van RSC Anderlecht naar Amsterdam. De rechtsbuiten zal naar verwachting eind januari tekenen, zodra hij de leeftijd van zestien bereikt. Daarmee blijft Ajax actief op de Belgische markt, waar het de afgelopen jaren met succes jeugdige versterkingen wist op te pikken.

Kone geldt als een van de grootste beloftes binnen de jeugdopleiding van Anderlecht. Hij speelt daar momenteel bij de O18 en heeft al meerdere jeugdinterlands achter zijn naam namens België. In Amsterdam is hij bedoeld als directe versterking voor de O17 van Ajax. De club is onder de indruk van zijn technische kwaliteiten en ziet in hem een speler met potentie voor het hoogste niveau.

De komst van Kone past in het beleid van Ajax om Belgische toptalenten vroegtijdig te binden. Eerder haalde de club ook al Rayane Bounida, Ethan Butera (beiden Anderlecht), Mika Godts (Genk) en Jorthy Mokio (KAA Gent) weg. Met name Godts heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een vaste waarde in het eerste elftal. Ook Bounida en Mokio kregen op jonge leeftijd al kansen bij de hoofdmacht en zullen steeds meer minuten gaan maken in de hoofdmacht.

Kone zou de derde buitenlandse versterking voor de O17 zijn dit seizoen. In de zomer voegden ook Loi Gomez (FC Barcelona) en Roméo Garnier (Paris Saint-Germain) zich bij de Amsterdammers.

Gerelateerd:
Kenneth Taylor

'Ajax en Lazio bereiken akkoord over transfersom voor Taylor'

0
Sani Suleiman namens AS Trencin

'Ajax concurreert met Europese clubs om Nigeriaanse aanvaller'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd