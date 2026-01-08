'Ajax shopt opnieuw in België en haalt pas 15-jarig talent op'

Ajax heeft zijn zinnen gezet op opnieuw een Belgisch toptalent. Volgens AjaxShowtime staat de vijftienjarige Samory Kone op het punt om de overstap te maken van RSC Anderlecht naar Amsterdam. De rechtsbuiten zal naar verwachting eind januari tekenen, zodra hij de leeftijd van zestien bereikt. Daarmee blijft Ajax actief op de Belgische markt, waar het de afgelopen jaren met succes jeugdige versterkingen wist op te pikken.

Kone geldt als een van de grootste beloftes binnen de jeugdopleiding van Anderlecht. Hij speelt daar momenteel bij de O18 en heeft al meerdere jeugdinterlands achter zijn naam namens België. In Amsterdam is hij bedoeld als directe versterking voor de O17 van Ajax. De club is onder de indruk van zijn technische kwaliteiten en ziet in hem een speler met potentie voor het hoogste niveau.

De komst van Kone past in het beleid van Ajax om Belgische toptalenten vroegtijdig te binden. Eerder haalde de club ook al Rayane Bounida, Ethan Butera (beiden Anderlecht), Mika Godts (Genk) en Jorthy Mokio (KAA Gent) weg. Met name Godts heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een vaste waarde in het eerste elftal. Ook Bounida en Mokio kregen op jonge leeftijd al kansen bij de hoofdmacht en zullen steeds meer minuten gaan maken in de hoofdmacht.

Kone zou de derde buitenlandse versterking voor de O17 zijn dit seizoen. In de zomer voegden ook Loi Gomez (FC Barcelona) en Roméo Garnier (Paris Saint-Germain) zich bij de Amsterdammers.