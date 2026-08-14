'Ajax slaat direct toe op transfermarkt na Mika Godts-transfer'

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Jofre Torrents zal zich snel in Amsterdam gaan melden om zijn transfer naar Ajax af te ronden. Met dat komt het Catalaanse SPORT vrijdagmiddag. SPORT weet dat Ajax zes miljoen zal neerleggen voor 50% van de transferrechten van de speler.
De negentienjarige moet alleen nog wachten op toestemming van FC Barcelona, maar zal morgen al het vliegtuig naar Nederland nemen. Zondag wordt hij al op de tribune verwacht wanneer Ajax het opneemt tegen SC Heerenveen.
SPORT weet dat Ajax 'inclusief vaste en variabele kosten' zo'n zes miljoen euro neer zal gaan leggen voor de speler. Dat Ajax en FC Barcelona de deal snel af willen ronden mag duidelijk zijn. Bij FC Barcelona maakte hij vier keer zijn opwachting in het eerste elftal.
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