'Ajax slaat drie keer toe bij Vitesse en versterkt opleiding'

Ajax profiteert maximaal van de noodsituatie van Vitesse. Volgens Ajax Showtime komen er meerdere talenten uit Arnhem naar de jeugdopleiding van de Amsterdammers.

Vitesse verloor onlangs definitief de proflicentie en raakte daarom contractspelers transfervrij kwijt. De Amsterdammers gaan zich versterken met Akin Özcan en Branko Kroesbergen, die beiden zullen aansluiten bij de Onder 16 van Ajax. Daar komt ook Isah Amin Cheung bij, die ook een aanbieding van AZ op zak had.

Daarmee is Ajax nog niet klaar in Arnhem. De Amsterdammers hebben ook Seb Huntelaar, Aykan Soykan en de jongere Jort Teunissen en Quyvonn Sluis in beeld.