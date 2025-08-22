Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfers & geruchten

'Ajax slaat drie keer toe bij Vitesse en versterkt opleiding'

Max
bron: Ajax Showtime
Ajax-logo op De Toekomst
Ajax-logo op De Toekomst Foto: © Orange Pictures

Ajax profiteert maximaal van de noodsituatie van Vitesse. Volgens Ajax Showtime komen er meerdere talenten uit Arnhem naar de jeugdopleiding van de Amsterdammers. 

Vitesse verloor onlangs definitief de proflicentie en raakte daarom contractspelers transfervrij kwijt. De Amsterdammers gaan zich versterken met Akin Özcan en Branko Kroesbergen, die beiden zullen aansluiten bij de Onder 16 van Ajax. Daar komt ook Isah Amin Cheung bij, die ook een aanbieding van AZ op zak had.

Daarmee is Ajax nog niet klaar in Arnhem. De Amsterdammers hebben ook Seb Huntelaar, Aykan Soykan en de jongere Jort Teunissen en Quyvonn Sluis in beeld. 

Zet in op Ajax tegen Heracles Almelo!

Ajax speelt zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Ajax-target heeft transfer te pakken: club bevestigt akkoord

0
Alex Kroes kijkt rond

'Ajax en middenvelder nog niet akkoord over contractverlenging'

0
Lees meer:
Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd