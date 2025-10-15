Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax slaat flater: transferwaarde Hlynsson stijgt met miljoenen'

Bjorn
bron: FootballTransfers
Kristian Hlynsson
Kristian Hlynsson Foto: © BSR Agency

Kristian Hlynsson zet zichzelf op de kaart na zijn transfer van Ajax naar FC Twente. De IJslandse middenvelder maakte voor 1,8 miljoen euro de overstap naar Enschede en dat heeft FC Twente geen windeieren gelegd.

"Dit blijkt voor de Tukkers een uitstekende deal te zijn geweest, maar in Amsterdam zal men zich nog een keer achter hun oren krabben gezien de Estimated Transfer Value (ETV) en de Potential van Hlynsson", schrijft Willem Leijgraf op de website van FootballTransfers

Volgens het algoritme van de voetbalsite vertegenwoordigde Hlynsson op het moment van zijn overstap al een ETV van 3,7 miljoen euro. "Hier stopte het echter niet voor Hlynsson", meent Leijgraf. "Na de marktwaardenupdate van oktober wordt de ETV van Hlynsson namelijk op 5,2 miljoen euro geschat."

De 21-jarige middenvelder ligt zich deze week daarnaast nog zien bij de nationale ploeg van IJsland door te scoren in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk (2-2). Ook bij FC Twente begint Hlynsson zijn draai steeds meer te vinden. "Met een Potential van 72,9 behoort hij daarnaast ook tot een van de grootste talenten in de Eredivisie en is de verwachting dat zijn ETV nog meer zal stijgen", aldus Leijgraf. 

