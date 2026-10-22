Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax slaat in slotfase toe en boekt late overwinning op Atalanta

Joram
Tolu Arokodare juicht na zijn goal
Tolu Arokodare juicht na zijn goal Foto: © Pro Shots

Ajax heeft de eerste drie punten in de Conference League binnen. De Amsterdammers waren tegen Atalanta lange tijd de betere ploeg, maar hadden moeite om de kansen af te maken. Invallers Tolu Arokodare en Abdellah Ouazane maakten in de slotfase alsnog het verschil: 2-0.

Ajax begon sterk en kreeg via Lucas Rosa, Jorthy Mokio en Oscar Gloukh meerdere kansen. Rosa raakte al vroeg de paal en ook Mokio leek te scoren, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel van Davy Klaassen. Doelman Marco Carnesecchi hield Atalanta daarna met enkele reddingen op de been.

Ook na rust bleef Ajax gevaarlijk, al ontsnapte de ploeg bij slordigheden achterin aan een tegentreffer. Aaron Bouwman leverde de bal zomaar in en later ontstond er miscommunicatie tussen Mokio en Julian Brandt. Atalanta profiteerde niet van die momenten, waardoor Ajax in de slotfase op zoek kon blijven naar de overwinning.

Míchel bracht Tolu Arokodare in voor de tegenvallende Marcos Leonardo. Die wissel bleek goud waard. In de 87ste minuut was de Nigeriaan bij een lange bal van Youri Baas zijn tegenstander te slim af en rondde hij alleen voor Carnesecchi koelbloedig af. In blessuretijd maakte Ouazane het feest compleet met de 2-0.

Gerelateerd:
Erik ten Hag

Ten Hag wilde oud-Ajacied naar United halen: "Niet op één lijn"

0
Hajduk Split-fans

Hajduk Split hard gestraft na duel met Ajax, ook STVV de dupe

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Conference League Tolu Arokodare
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel mist 8 (!) spelers bij Ajax: "Zondag misschien beschikbaar"

0
Wim Kieft en Davy Klaassen

Wim Kieft bespreekt Ajacied: "Klaassen heeft geen vertrouwen in hem"

0
Khalid Boulahrouz aan het werk als analyticus

Boulahrouz waarschuwt: "Ze verwachten gewoon te veel van Ajax"

0
Davy Klaassen bij de spelersbus van Ajax

Davy Klaassen krijgt kritiek: "Ik had hem die strafschop gegeven"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi ziet talenten van Ajax uitblinken: "Vond hem echt goed"

0
Marcos Leonardo en Pelle Clement

Pelle Clement baalt: "Dan is het aan de scheidsrechter"

0
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Van der Gijp adviseert Ajacied: "Zo pijnlijk en bijna mensonterend"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax slaat in slotfase toe en boekt late overwinning op Atalanta

Ten Hag wilde oud-Ajacied naar United halen: "Niet op één lijn"

Hajduk Split hard gestraft na duel met Ajax, ook STVV de dupe

Ronald de Boer kritisch: "Had hem niet in de Ajax-basis verwacht"

Opstelling Ajax bekend: Marcos Leonardo begint opnieuw in de spits

Ronald de Boer geniet van Ajacied: "Een uitzonderlijk talent"

Cillessen terug in Eredivisie: "Had stiekem wel de hoop dat..."

'Vermoedelijke opstelling Ajax: Tolu keert terug in de basis'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws