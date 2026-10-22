Ajax slaat in slotfase toe en boekt late overwinning op Atalanta

Ajax heeft de eerste drie punten in de Conference League binnen. De Amsterdammers waren tegen Atalanta lange tijd de betere ploeg, maar hadden moeite om de kansen af te maken. Invallers Tolu Arokodare en Abdellah Ouazane maakten in de slotfase alsnog het verschil: 2-0.

Ajax begon sterk en kreeg via Lucas Rosa, Jorthy Mokio en Oscar Gloukh meerdere kansen. Rosa raakte al vroeg de paal en ook Mokio leek te scoren, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel van Davy Klaassen. Doelman Marco Carnesecchi hield Atalanta daarna met enkele reddingen op de been.

Ook na rust bleef Ajax gevaarlijk, al ontsnapte de ploeg bij slordigheden achterin aan een tegentreffer. Aaron Bouwman leverde de bal zomaar in en later ontstond er miscommunicatie tussen Mokio en Julian Brandt. Atalanta profiteerde niet van die momenten, waardoor Ajax in de slotfase op zoek kon blijven naar de overwinning.