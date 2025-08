'Ajax slaat niet toe; Tagliafico verlengt bij Olympique Lyon'

Nicolás Tagliafico blijft langer actief in Frankrijk. De Argentijnse vleugelverdediger werd gelinkt aan een terugkeer naar Ajax, maar heeft zijn contract bij Olympique Lyon verlengd.

De verbintenis van de voormalig Ajacied liep in juni af, terwijl de Franse club zelf in zwaar weer verkeerde. Olympique Lyon werd teruggezet naar de Ligue 2, maar kon uiteindelijk opgelucht ademhalen. Ook komend seizoen is de club 'gewoon' actief op het hoogste niveau van Frankrijk.

De 32-jarige Tagliafico was dus enige tijd transfervrij en volgde de ontwikkelingen van Olympique Lyon zelfs enige tijd vanuit Nederland. De vleugelverdediger hield zijn conditie in ons land op pijl, maar het deed Alex Kroes niet besluiten om toe te slaan. Tagliafico heeft zijn contract bij Olympique Lyon nu dus verlengd en blijft tot medio 2027 verbonden aan de club.