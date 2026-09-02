Ajax slaat opnieuw toe in Spanje en bedingt koopoptie op talent
Ajax heeft opnieuw een Spaanse versterking binnen. Leo Salazar komt op huurbasis over van Espanyol, waarbij de Amsterdammers ook een optie tot koop hebben bedongen. Daardoor kan Ajax de jeugdinternational na dit seizoen definitief vastleggen.
De 19-jarige vleugelaanvaller voegt zich per direct bij de selectie van Jong Ajax, zo meldt Ajax. De Spanjaard maakte bij Espanyol voornamelijk zijn minuten in het tweede elftal. Espanyol B komt uit op het vierde niveau van Spanje.
Bij Jong Ajax komt hij onder de hoede van Carlos Garcia, de Spaanstalige trainer van de beloftenploeg. Met de koopoptie houdt Ajax tegelijkertijd de mogelijkheid open om Salazar definitief over te nemen als hij zich komend seizoen overtuigend ontwikkelt.
'Ajax neemt afscheid van aanvaller: contract per direct ontbonden'
FC Porto komt terug voor Baas en legt officieel bod neer bij Ajax
Ajax slaat opnieuw toe in Spanje en bedingt koopoptie op talent
'Owen Wijndal nam woensdag al emotioneel afscheid van Ajax'
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en presenteert opvolger van Mika Godts
BREAKING | 'Transfer Wijndal klapt, linksback blijft bij Ajax'
'PSV heeft beet en haalt voormalig Ajax-talent naar Eindhoven'
'Ajax en Wijndal hakken knoop door: linksback op weg naar uitgang'
'Laatste update: Ajax heeft vleugelaanvaller definitief binnen'
Ajax-aanwinst zeer enthousiast: "Het is een hele grote club"
"Ik kan me voorstellen dat Alex Kroes zich dat afvraagt"
'Adingra doorstaat medische keuring, deal kwestie van tijd'
Kehrer blij met transfer naar Ajax: "Dat klonk erg positief"
Bruggink waarschuwt Ajax: "Ik kan het me niet voorstellen"
Ajax profiteert van transfer Timber: "Een aanzienlijk bedrag"
Ajax plukt talentvolle verdediger weg bij Atletico Madrid
OFFICIEEL | Ajax handelt met AS Monaco en presenteert Thilo Kehrer
'Ajax neemt geen risico en laat doelwit extra testen ondergaan'
Oud-Ajacied Nicolás Tagliafico ziet transfer toch nog afketsen
Voormalig Ajax-target Dani Ceballos maakt binnenlandse transfer
'Ajax is nog niet uitgewinkeld; Cruijff loert op buitenkansje'
'Ajax heeft Kehrer definitief binnen; deal met AS Monaco is rond'
Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"
Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"
Verweij doet onthulling over Ajax-transfer: "Ze waren doodsbang"
VIDEO | Ajax-supporter zwaar mishandeld na ruzie om gratis sjaal
Zakaria Ouazane weg bij Ajax: "Dat is uiteindelijk het doel!"
Rob Jansen looft beleid Ajax: "Ze staan 60 miljoen in de plus"
'Ajax wil ervaren middenvelder op huurbasis naar Amsterdam halen'
'Ajax en Cruijff bereiken akkoord over talentvolle aanvaller'