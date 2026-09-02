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Ajax slaat opnieuw toe in Spanje en bedingt koopoptie op talent

Amber
bron: Ajax
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Ajax heeft opnieuw een Spaanse versterking binnen. Leo Salazar komt op huurbasis over van Espanyol, waarbij de Amsterdammers ook een optie tot koop hebben bedongen. Daardoor kan Ajax de jeugdinternational na dit seizoen definitief vastleggen.

De 19-jarige vleugelaanvaller voegt zich per direct bij de selectie van Jong Ajax, zo meldt Ajax. De Spanjaard maakte bij Espanyol voornamelijk zijn minuten in het tweede elftal. Espanyol B komt uit op het vierde niveau van Spanje.

Bij Jong Ajax komt hij onder de hoede van Carlos Garcia, de Spaanstalige trainer van de beloftenploeg. Met de koopoptie houdt Ajax tegelijkertijd de mogelijkheid open om Salazar definitief over te nemen als hij zich komend seizoen overtuigend ontwikkelt.

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