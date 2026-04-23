'Ajax slaat slag en weet twee spelers langer aan zich te binden''

Ajax heeft twee veelbelovende jeugdspelers langer aan zich weten te binden. Volgens De Telegraaf hebben Denzel Darko en Jeshurun Simeon overeenstemming bereikt over een nieuw contract, dat zij binnenkort zullen ondertekenen.

De club moest er wel het nodige voor doen om de talenten te behouden. De Telegraaf schrijft dat er vanuit het buitenland 'flink werd getrokken' aan beide spelers, die binnen de jeugdopleiding van Ajax hoog staan aangeschreven. Welke clubs concreet interesse hadden, is niet bekendgemaakt.

Simeon kwam eerder nog in verband met een mogelijke overstap naar Feyenoord, maar die geruchten ontkrachtte hij zelf via social media.