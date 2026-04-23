2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
'Ajax slaat slag en weet twee spelers langer aan zich te binden''

bron: De Telegraaf
Het logo van Ajax aan de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax heeft twee veelbelovende jeugdspelers langer aan zich weten te binden. Volgens De Telegraaf hebben Denzel Darko en Jeshurun Simeon overeenstemming bereikt over een nieuw contract, dat zij binnenkort zullen ondertekenen.

De club moest er wel het nodige voor doen om de talenten te behouden. De Telegraaf schrijft dat er vanuit het buitenland 'flink werd getrokken' aan beide spelers, die binnen de jeugdopleiding van Ajax hoog staan aangeschreven. Welke clubs concreet interesse hadden, is niet bekendgemaakt.

Simeon kwam eerder nog in verband met een mogelijke overstap naar Feyenoord, maar die geruchten ontkrachtte hij zelf via social media.

Beide vleugelaanvallers maken daarnaast deel uit van nationale jeugdselecties van de KNVB. Darko speelt voornamelijk vanaf de linkerkant en komt uit voor Ajax Onder 17, terwijl Simeon actief is bij Ajax Onder 19 en ook minuten maakte in de UEFA Youth League.

Ajax transfergeruchten en nieuws
