'Ajax slaat toe: koopje van enkele tonnen tekent voor vier jaar'
Het Spaanse talent Jano Monserrate staat op het punt de overstap te maken naar Ajax. De aanvallende middenvelder heeft volgens De Telegraaf een mondeling akkoord over een contract tot de zomer van 2030 en zal in eerste instantie aansluiten bij Jong Ajax.
De deal met Atlético Madrid ligt nog niet volledig vast op papier, maar de speler is inmiddels al in Amsterdam voor de medische keuring. Volgens Spaanse berichtgeving betaalt Ajax slechts een beperkt bedrag (enkele tonnen) voor de jeugdinternational van Spanje, dat kan oplopen via bonussen en prestatieclausules, bijvoorbeeld bij een debuut in het eerste elftal.
Monserrate maakte dit seizoen al zijn minuten in de voorbereiding en kwam daarnaast tot enkele officiële optredens in La Liga. In totaal zat hij bij tien wedstrijden op de bank, waaronder de Spaanse Super Cup in Saoedi-Arabië.
Ondanks waardering vanuit Atlético-trainer Diego Simeone kiest de jonge middenvelder voor een overstap naar Amsterdam, waar hij meer perspectief op speeltijd ziet. De speler stond bovendien in de belangstelling van meerdere Europese clubs.
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