'Ajax slaat toe; Romano meldt transfer van ruim tien miljoen euro'
Caio Henrique is volgens transferexpert Fabrizio Romano al speler van Ajax, al moet de officiële presentatie nog volgen. De linksback zou zijn handtekening hebben gezet onder een contract voor vier jaar in Amsterdam. Dat meldt Romano zondagavond op X.
Ajax zou AS Monaco een transfersom betalen van tien miljoen euro, aangevuld met vier miljoen euro aan bonussen. Daarmee lijkt de deal volledig afgerond, al moeten de clubs zelf de overgang nog bevestigen.
Hoewel de berichtgeving al eerder richting een akkoord wees, meldt Romano dat de contracten inmiddels daadwerkelijk zijn ondertekend en de transfer dus intern al rond is.
De Amsterdammers waren niet de enige club met interesse in de Braziliaanse verdediger. Ook Monaco hoopte hem te behouden, terwijl er daarnaast belangstelling zou zijn geweest uit Engeland, Italië en Brazilië. Uiteindelijk gaf Henrique de voorkeur aan Ajax, na gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff en trainer Míchel.
'Ajax slaat toe; Romano meldt transfer van ruim tien miljoen euro'
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