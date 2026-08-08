Ajax slachtoffer van datalek, club doet oproep aan supporters

Ajax is één van de organisaties die is geraakt door een datalek bij logistiek dienstverlener CEVA Logistics. De Amsterdamse club werkt samen met het bedrijf voor onder meer de verzending en retourzendingen van bestellingen uit de fanshop. Ajax roept supporters daarom op de komende periode extra alert te zijn op mogelijke phishingberichten.

Het is niet de eerste keer dat Ajax met een datalek te maken krijgt. In het verleden werd de club zelf getroffen door een incident waarbij het mogelijk was om onder meer seizoenskaarten te bemachtigen en stadionverboden op te heffen. Ditmaal ligt de oorzaak echter bij een externe partij waarmee Ajax samenwerkt.

Over de exacte omvang van het incident is nog veel onduidelijk. CEVA Logistics kan tegenover de NOS niet uitsluiten dat er persoonsgegevens zijn buitgemaakt. Wel is duidelijk gemaakt dat bepaalde gevoelige gegevens geen onderdeel zijn van het datalek. Zo zijn er geen aanwijzingen dat betaalgegevens, IBAN-nummers, creditcardgegevens, gebruikersnamen of wachtwoorden zijn betrokken.