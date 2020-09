Geschreven door Jeroen Baaij 26 sep 2020 om 23:09

Op papier is de wedstrijd tegen Vitesse een lastige. Vitesse heeft een redelijk goede voorbereiding achter de rug en met twee winstpartijen in de eerste twee competitiewedstrijden is de ploeg van de Duitse trainer Thomas Letsch goed gestart. Ook Ajax pakte de volle winst in de eerste twee wedstrijden, zodat het affiche van vandaag een topper was. Verrassingen waren er niet echt in de opstelling van Ajax. Nico Tagliafico was weer terug op zijn vertrouwde plek aan de linkerkant na zijn rode kaart tegen Sparta. Gravenberch was nog steeds niet terug, wat de vermoedens van een Corona besmetting weer deed oplaaien. Daarom stond Kudus weer op het middenveld naast Alvarez en Promes. Wel opvallend was dat Dest tot de wedstrijdselectie behoorde, ondanks alle perikelen die rondom hem spelen met betrekking tot Barcelona en Bayern München. De wedstrijd eindigde tot aan vandaag nog nooit in een gelijkspel.

Vitesse schiet uit de startblokken

Het eerste gevaar kwam direct na 20 seconden toen Tagliafico een luchtduel verloor en Tannane gevaarlijk net over de goal van Onana schoot. In de tegenstoot was er direct een aanval van Ajax waar Antony de bal goed teruglegde op Promes die rakelings naast schoot. Ajax was nog niet goed gewaarschuwd, want twee minuten later werd Openda voor Onana neergezet. Gelukkig voor alles wat Ajax een warm hart toedroeg, mistte de huurling van Club Brugge. Hij schoot de bal net voorlangs. Vitesse was in de eerste minuten duidelijk feller en gevaarlijker. Na 9 minuten vond Van Boekel het tijd om de eerste gele kaart te trekken. Alvarez die daarvoor al een overtreding leek te maken, stapte vol op het been van zijn tegenstander. Zijn deel was dan ook een gele kaart. Vitesse bleef gevaarlijk doorkomen en Ajax kon daar niet veel tegenover stellen dan achteruit te lopen. Na een kwartier spelen kon er niet anders geconcludeerd worden dat Vitesse beter was en Ajax zoekende. Alvarez had het lastig en Kudus kon met zijn drive naar voren nog niet zijn stempel drukken. Na 17 minuten was daar eindelijk een schot van Promes die net naast de goal van Pasveer belandde.

Eindelijk de bevrijdende 1-0

Na 20 minuten dreef Antony de bal op en stak de bal in de diepte naar Mazraoui. Die liep het strafschopgebied in en legde de bal heerlijk terug op de instormende Promes… 1-0 voor Ajax. Dat was eindelijk een uitstekende aanval van Ajax, die met de eerste echte aanval direct trefzeker was. Aan de andere kant was Openda levensgevaarlijk, maar Kudus bracht redding met een knappe sliding op de bal. Na 25 minuten was Vitesse weer gevaarlijk. Bruns kwam aan de rechterkant goed door en gaf ook goed voor. Darfalou telde hem al bijna, maar had buiten Onana gerekend. De doelman van Ajax redde knap. Na een half uur werd Schuurs gewisseld voor Jurriën Timber naar het schijnt met een blessure. In een van de volgende aanvallen kreeg Tagliafico nog een aardige kans omdat hij in een kluts de bal voor Pasveer terugkreeg. Helaas schoot de Argentijn naast. Ajax werd wel wat sterker. Ook Bruns van Vitesse kreeg een gele kaart na een charge op het middenveld. Antony kwam steeds meer los aan de rechterkant en draaide zijn tegenstander echt dol. Een kopbal van Promes ging net naast. Ook Kudus ging zich meer met het spel bemoeien. Ajax werd steeds sterker en de overtredingen aan Vitesse kant liepen op.

Daarentegen bleef Alvarez maar met vuur spelen. Van Boekel kreeg in zijn oor dat de VAR iets had gezien. En in de herhaling zag men dat Alvarez op het been van zijn tegenstander ging staan. Van Boekel trok daarop de rode kaart voor de Mexicaan. En weer stond Ajax met 10 man. En dat mocht Ten Hag zich wel aanrekenen, omdat Alvarez de hele eerste helft al op het randje speelde. De vlam sloeg helemaal in de pan toen Blind verhaal ging halen bij Van Boekel. De scheidsrechter gaf op de aanmerkingen van Blind een vrije trap aan Vitesse. De vrije trap van Tannane ging net naast. Ajax ging de rust in met een 1-0 voorsprong.

Vitesse komt op gelijke hoogte

Begin van de tweede helft kwam Ekkelenkamp voor Labyad in het veld. Dat was een logische wissel van Ten Hag die daarmee met twee spitsen ging spelen. Labyad die een vrij onzichtbare eerste helft speelde. Opvallend was dat Ajax in het begin veel balbezit had. Tagliafico kwam heel knap door aan de linkerkant en gunde Antony de kans op de 2-0. Helaas schoot de Braziliaan de bal net naast. Na een wervelende actie van opnieuw Antony kwam Ekkelenkamp schuin voor het goal passeerde Pasveer, maar hij schoot de bal op de paal. Na 55 minuten was er een corner van Vitesse die bleef hangen via een kluts voor de voeten van Bazoer. Die bedacht zich geen moment en schoot de bal keihard in het dak van de goal… 1-1! Vitesse kreeg na de goal wat meer zelfvertrouwen en werd ook brutaler . Vitesse bracht twee verse krachten in het veld. De intenties van de club uit Arnhem werden duidelijk. Ze wilden zich absoluut niet ingraven. Ajax kreeg het lastiger met een man minder. De goal tegen hielp daarbij ook niet echt mee. Kudus en Antony bleven goed overeind en waren ook dikwijls gevaarlijk. Ajax kwam in de 68e minuut heel goed weg, toen Dasa na een goed uitgespeelde actie op de paal schoot.

Kudus en Antony wervelen samen naar 2-1

Maar het waren weer Kudus en Antony die de ban braken. Met een fantastische rush van Kudus van achteruit, waarbij hij het halve veld overbrugde, schoof hij de bal op snelheid naar Antony. Die bedacht zich geen moment en schoot de bal in de 71e minuut heerlijk in de lange hoek… 2-1! Met tien man kwam Ajax weer knap op voorsprong. Achterin stond ook Timber zijn mannetje. Het laatste kwartier zou vechtvoetbal gaan worden, want Vitesse gooide alles op alles. Na een heerlijke actie van Tadic die de bal gaf op Promes, kon de linkerspits van Ajax de bal net niet langs Pasveer krijgen. Het aanwezige publiek ging er nog maar eens achter staan. Na oliedom gepingel van Bazoer (was al de gehele wedstrijd heel irritant) werd Antony in de diepte gestuurd en die kon alleen door vasthouden van Wittek worden tegengehouden. En wederom was daar een gele kaart. De Duitser kon meteen inrukken van zijn coach. Ook Tannane was gefrustreerd en tikte Tagliafico aan en wederom was daar de gele kaart. Dat was alweer de vierde gele kaart voor de Arnhemmers in deze wedstrijd. Vitesse wisselde nog maar eens twee keer. En ook Dest kwam bij Ajax in de ploeg voor de moegestreden Mazraoui. Langs de kant kreeg Traore instructies van Ten Hag. Vitesse zette in de laatste minuten alles op alles. Tagliafico stapte vol op de voet van de sterk spelende Tannane en kreeg ook geel. Dat was de derde gele kaart voor een Ajacied buiten het rood van Alvarez. Er kwamen vier minuten als blessuretijd bij. Traore kwam in het veld voor Promes. Het was voor Ajax zaak van de stand vast te houden. Traore stopte Tannane in de laatste minuut onreglementair. Een vrije trap net voor het strafschopgebied was het laatste gevaar, want Tannane schoot de bal naast.

Ajax won met 2-1 van een sterk Vitesse. Vervelend was wederom een rode kaart voor een Ajacied, maar de tien van Ten Hag bleken ook voor dit Vitesse te sterk. Een mooie overwinning was uiteindelijk hun deel!