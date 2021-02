Geschreven door Jordi Smit 28 feb 2021 om 16:02

Ajax heeft een belangrijk punt behaald tegen PSV. De ploeg van Erik ten Hag keek lange tijd tegen een achterstand aan, maar uiteindelijk was het Dusan Tadic die via een penalty voor een punt voor Ajax zorgde.

De Amsterdammers begonnen voortvarend aan de wedstrijd. De thuisploeg gunde de bezoekers veelvuldig balbezit en daarvan maakte Ajax dankbaar gebruik. In de eerste minuten stoomde Antony door het centrum op en leek hij op doel te schieten, maar besloot hij de bal af te geven. Daardoor bloedde de aanval dood. Even later was Ajax opnieuw dichtbij een voorsprong, maar deze keer gleed Teze de bal ‘slechts’ tegen de paal. Vlak daarna veroverde Timber de bal en rende hij richting het doel van PSV. Hij had de mogelijkheid om de bal af te geven op onder meer Sébastien Haller. Timber koos echter voor eigen succes, maar het schot dat hij in gedachte had bracht hij niet bepaald tot uitvoering. Doordat hij de bal maar half raakte, kon Yvon Mvogo deze eenvoudig oppakken.

Na ongeveer een kwartier spelen kwam PSV beter in de wedstrijd. Waar Ajax in de openingsfase de baas op het middenveld was, veroverde PSV steeds vaker de tweede bal. Het eerste échte gevaar van PSV kwam van Denzel Dumfries. Hij kwam aan de rechterkant van het speelveld in balbezit en rende langs zijn directe tegenstanders. Uiteindelijk kwam hij Maarten Stekelenburg tegen, die de bal over de achterlijn tikte. Door de slordigheden van Ajax bleef PSV echter in balbezit en was het wachten op grote kansen voor de Eindhovenaren. Hoewel Antony nog in de korte hoek gevaarlijk werd, was het Zahavi die uit een vrije trap PSV op een voorsprong zette: 1-0.

Ajax kwam na rust uitstekend uit de kleedkamer. Binnen vijf minuten kreeg Ajax al zijn eerste grote kans. Tadic en Antony combineerden vlot aan de linkerkant van het veld. De Serviër gaf de bal uiteindelijk voor op Haller, die deze vol op zijn hoofd nam. De voorzet was echter net te hoog, waardoor de Fransman naast het doel van Mvogo kopte. Hoewel het van beide kanten slordig bleef, kreeg Ajax meer mogelijkheden. Ryan Gravenberch kreeg via een uitstekende dribbelactie van Antony een vrije schietkans, maar PSV blokte de uithaal. Het was de laatste actie van de Braziliaan die voor zijn landgenoot David Neres naar de kant moest.

Neres bracht meer snelheid op de vleugels, maar tot grote kansen leidde het niet. Uit enkele vrije trappen en hoekschoppen kreeg Ajax wél wat kopballetjes, maar die gingen niet tegen de touwen. Ajax ging meer risico nemen in zijn spel, waarvan PSV een kwartier voor tijd profiteerde. Yorbe Vertessen leek voor de 2-0 te zorgen. Danny Makkelie keurde het doelpunt na advies van de VAR echter af vanwege een handsbal. Ajax had daardoor nog tien minuten om een 1-0 achterstand om te buigen naar minstens een gelijkspel. Dat lukte in de slotfase. Bij een inzet van Klaassen maakte Dumfries een handsbal. Hij ontving een gele kaart, waarna Tadic de gelijkmaker binnenschoot.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch (46′. Schuurs), Timber, Martínez, Blind; Álvarez (56′. Kudus), Gravenberch (80′. Brobbey), Klaassen; Antony (56′. Neres), Haller, Tadic