Geschreven door Sil Vellenga 22 dec 2019 om 14:12

Ajax sluit het fantastische voetbaljaar 2019 af met een overwinning op ADO. De Amsterdammers winnen in de eigen Johan Cruijff Arena vrij eenvoudig met 6-1 van de club uit Den Haag. Voor de jongelingen Traore, Ekkelenkamp en Gravenberch had de dag nog een gouden randje.

De opstelling van Erik ten Hag voor de laatste wedstrijd van dit jaar was op z’n minst opvallend te noemen. Ajax heeft nog steeds te kampen met de nodige blessures, met de deze week bekendgemaakte ontstoken hartspier van Daley Blind als grootste tegenspoed. Vanwege al deze blessures begint Ajax tegen ADO Den Haag met een relatief jeugdige basiself. Zowel Jürgen Ekkelenkamp als Ryan Gravenberch mogen, net als in het doordeweekse bekerduel tegen Telstar, starten op het middenveld. Daarnaast maakt Lassina Traore zijn basisdebuut als aanvalsleider in het eerste van Ajax.

De openingsfase van het duel is wat tam, ADO Den Haag graaft zich diep in en laat Ajax in de eerste minuten het spel maken. Tot grote kansen leidt dit nog niet, afgezien van een combinatie tussen Gravenberch en Tadic waarnaar ADO-keeper Koopmans moet ingrijpen. De eerste echte kans van de wedstrijd is voor Tadic, na een hoge voorzet van Donny van de Beek kopt de Serviër te slapjes in. Hierna zet Ajax wat meer aan. Kansen zijn er voor Ekkelenkamp en Traore, maar beiden weten een diepe bal van Ziyech niet tot assist te promoveren.

Het is Ziyech die na een kwartier gespeeld te hebben het harde werken van Ajax beloond. Hij snijdt met een goeie actie vanaf de rechterkant naar binnen en schiet de bal knap in de verre hoek. Na zeventien minuten brengt de F-side een eerbetoon aan Daley Blind. “Daley Blind is een echte Ajacied”, wordt er gescandeerd vanaf de tribune. De 2-0 valt in de 23e minuut; na een prachtige voorzet van Ziyech is het van de Beek die met een volley de voorsprong verdubbeld. Even later botsen Onana en Summerville vervelend op elkaar, vooral laatstgenoemd lijkt er behoorlijk last van te hebben. Nadat het spel eventjes stil heeft gelegen is het Meijers met de eerste echte kans voor ADO, Onana kan de bal makkelijk klemmen.

Het spel wordt weer wat passiever, Ajax hoeft niet zo nodig en ADO kan niet echt een vuist maken. Het is dan Ekkelenkamp die de wedstrijd definitief vroegtijdig in het slot gooit; hij schiet een voorzet van Tagliafico hard tegen de touwen. Ekkelenkamp maakt hiermee dus een doelpunt bij zijn basisdebuut in de Eredivisie. Vervolgens is het Gravenberch die dit kunstje herhaald, na een knappe dribbel door de verdediging van ADO schiet de middenvelder de bal achter Koopmans: 4-0. Dit is ook de ruststand in de Johan Cruijff Arena.

Na de pauze is het Hakim Ziyech die in de kleedkamer achterblijft, hij mag een voorschot nemen op de winterstop. Noa Lang is zijn vervanger voor de tweede helft. Ajax blijft het spel beheersen in de tweede helft. Na een aantal kleine kansen is het uiteindelijk Tadic die de dreiging omzet in een doelpunt. Hij schiet raak op aangeven van Traore. Ook Donny van de Beek mag dan vroegtijdig vakantie gaan vieren, Razvan Marin komt voor hem in het veld. Dan is het ook raak van Lissina Traore, hij kopt de rebound na een schot van Tadic binnen. Zo hebben alle drie de jongelingen gescoord bij hun basisdebuut in de Eredivisie. In tegenstelling tot andere wedstrijden dit seizoen blijft Ajax ondanks de grote voorsprong aanzetten, dit resulteert in nog wat kansen voor onder meer Lang en Traore.

Dan is het tijd voor de volgende Eredivisiedebutant: Sontje Hansen vervangt Jurjen Ekkelenkamp. De gifbeker moet nog helemaal leeg voor ADO, Bakker krijgt zijn tweede gele kaart na een onstuimige overtreding op Tagliafico. ADO moet de laatste tien minuten doorkomen met een man minder. Dit lukt de ploeg uit Den Haag, het slotoffensief van Ajax blijft uit. Sterker nog, er komt nog wel een strafschop voor ADO, na een onnodige overtreding van Martinez op Summerville. Het is Goossens die vanaf elf meter de eretreffer maken voor ADO Den Haag. Ajax beleeft al met al een eenvoudige middag in eigen huis en sluit het 2019 af met een ruime overwinning.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Martínez, Tagliafico; Van de Beek, Ekkelenkamp, Gravenberch; Ziyech, Traoré, Tadic

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans; Malone, Pinas, Van Ewijk, Meijers; Immers, Haye, Bakker; Summerville, Necid, Goossens