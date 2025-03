Ajax sluit deal met 'duurzaamheidspartner': "Biertje in je hand"

Ajax en Heineken hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten die ingaat op 1 juli 2025 en loopt tot minimaal juni 2035. Vanaf het komende seizoen is de Amsterdamse bierbrouwer Official Partner van Ajax. Daarnaast wordt Heineken de exclusieve schenkpartner voor zowel alcoholhoudend als alcoholvrij bier én officieel duurzaamheidspartner van de club.

De samenwerking richt zich op het versterken van de fanbeleving en het bevorderen van duurzaamheid. Heineken zal bij Ajax prominent zichtbaar zijn, onder andere via LED-boarding, waarbij de nadruk ligt op de promotie van Heineken 0.0.

Cas Biesta, commercieel directeur bij Ajax, is enthousiast over de samenwerking: "Heineken is net als wij geboren en getogen in Amsterdam, met wereldwijde bekendheid en populariteit. In de ruim 150-jarige geschiedenis van Heineken, onze 125-jarige geschiedenis, en het 750-jarige bestaan van de stad Amsterdam zijn we eigenlijk al heel lang met elkaar verweven. Mooi dat dit nu ook heeft geleid tot een langdurig partnership. We kijken ernaar uit om, samen met Heineken en de Johan Cruijff ArenA, bijzondere acties voor onze fans op te zetten."

Ook Pieter Vissers, horecadirecteur HEINEKEN Nederland, ziet de samenwerking als een vanzelfsprekende stap: "Wij zijn uiteraard heel trots op het partnership met Ajax. Het voelt als vanzelfsprekend en ook heel logisch; Ajax en Heineken zijn twee iconen die diepgeworteld zijn in de haarvaten van de stad Amsterdam en laten zien dat echte kracht ontstaat door verbinding en saamhorigheid. Op en naast het veld."

Vissers gaat nog even door. "Beide staan bekend om hun inventiviteit, creativiteit en gevoel van verbondenheid. Voetbal in Nederland verbindt mensen en brengt generaties fans samen. Schouder aan schouder genieten van een spannende wedstrijd met een biertje in je hand, met of zonder alcohol. De plek waar vriendschappen ontstaan, waar alles kan gebeuren en herinneringen voor het leven worden gemaakt", besluit hij.