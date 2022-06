Geschreven door Idse Geurts 21 jun 2022 om 10:06

Ajax heeft een nieuw partnerschap gesloten met Unibet. Dit meldt de club via de officiële kanalen. Sinds 8 juni van dit jaar heeft Unibet een licentie gekregen om online kansspellen aan te bieden in Nederland. Hierdoor is deze nieuwe samenwerking tot stand gekomen. Naast een commerciële samenwerking, gaan Ajax en Unibet zich ook inzetten voor andere zaken. Zo gaat er samengewerkt worden om matchfixing te voorkomen en ook om de mentale gezondheid van gokkers te bevorderen.

Commercieel directeur Menno Geelen is erg tevreden met het nieuwe partnerschap. “We zijn verheugd met Unibet als onze nieuwste partner. Unibet staat wereldwijd bekend als voorloper op het vlak van verantwoord spelen. In ons partnership zal dit nadrukkelijke aandacht krijgen. Unibet onderscheidt zich bovendien door een hoog kwalitatief spelaanbod waar fans veel plezier uit halen. Ook zullen we met gezamenlijke content en activaties ondersteunen. Daarnaast zullen we ons gaan inzetten voor Unibet Impact”, laat Geelen weten.

Ook bij Unibet zijn ze blij met de overeenkomst. “Wij zijn ontzettend trots dat we met Ajax gaan samenwerken. Binnen ons partnership investeren we ook in Unibet Impact, een uniek programma gebaseerd op samenwerkingen met partijen uit de top- en amateursport en maatschappelijke organisaties. Met Unibet Impact zetten we in op voorlichting over verantwoord spelen, preventie van matchfixing en initiatieven voor supporters”, stelt de General Manager van Unibet Nederland, Lennart Kessels.