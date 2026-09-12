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Ajax sluit samenwerking, deal gaat de club miljoenen opleveren

Arthur
Menno Geelen
Menno Geelen Foto: © Pro Shots

Ajax gaat samenwerken met de Indonesische voetbalbond PSSI. De Amsterdamse club heeft zaterdag via de officiële kanalen bekendgemaakt dat beide partijen een voetbalpartnership zijn aangegaan.

Binnen de samenwerking willen Ajax en PSSI een landelijk programma opzetten voor de ontwikkeling van voetballers in Indonesië. Daarbij wordt de opleidingsfilosofie van Ajax als uitgangspunt genomen. De club wil door het hele land coaches opleiden die beschikken over de benodigde Ajax-kennis. "Het programma is gebaseerd op de Ajax-opleidingsfilosofie. Om zoveel mogelijk impact te maken, leidt Ajax door het hele land coaches op, met trainers en professionals die over de juiste Ajax-kennis beschikken."

Volgens Ajax investeert PSSI serieus in de ontwikkeling van het voetbal in Indonesië. De Indonesische voetbalbond ziet in Ajax een belangrijke partner vanwege de reputatie van de Amsterdamse club als jeugdopleider. "PSSI investeert serieus in voetbalontwikkeling in het hele land en ziet in Ajax, een van de beste jeugdopleiders ter wereld, een partij die daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren", schrijft Ajax over de nieuwe samenwerking.

Met het partnership sluit PSSI zich aan bij het internationale voetbalnetwerk van Ajax. Daarin werkt de Amsterdamse club al samen met partijen uit onder meer Mexico, Oostenrijk, Italië, Spanje, Griekenland, Oezbekistan en Japan. De Telegraaf meldt dat Menno Geelen, de algemeen directeur van Ajax, zaterdag de wedstrijd Persija Jakarta en Persib Bandung gaat bezoeken. "De overeenkomst, die vooralsnog voor één jaar is met een optie voor meerdere jaren, kan Ajax uiteindelijk miljoenen euro’s opleveren", stelt de krant.

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