Geschreven door Jelmer Jager 11 jan 2020 om 18:01

Ajax heeft zaterdag met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De Amsterdammers begonnen in de beoogde basisformatie.

De ploeg van trainer Erik ten Hag begon uitstekend en zette Brugge vroeg op eigen helft onder druk. Het resulteerde in een paar gevaarlijke aanvallen. Nadat Promes goed het overzicht hield en Mazraoui bediende, kon de rechtsback via een Belgisch been de bal tegen het net schieten. Niet veel later schoot Ziyech Ajax op schitterende wijze op 2-0. De Ajacieden bleven aandringen en Brugge kwam er nauwelijks aan te pas. Heel af en toe lukte het om onder de druk uit te komen en richting Onana te gaan.

Na rust begon Ajax wederom goed. Promes was al snel dichtbij een goal. Na goed drukzetten en goede combinaties – via onder andere de uitstekend spelende TraorĂ© – lukte het de aanvaller nu wel om Mignolet te verschalken: 3-0! Het spelbeeld veranderde hierna flink. Mede door de zware trainingsweek en de vele wissels. Vlak voor tijd deed Brugge nog iets terug na een fout van Schuurs.

Ajax sloot zodoende het trainingskamp in Qatar af met een 3-1-zege!