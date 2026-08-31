Ajax sluit volgende huurdeal: ook Carrizo naar het buitenland

Maher Carrizo gaat dit seizoen op huurbasis bij FC Kopenhagen spelen. Dat bevestigt Ajax maandagavond .

Carrizo kwam in de winterstop naar Ajax, maar had het afgelopen halfjaar weinig perspectief op veel speelminuten in de hoofdmacht. Dat perspectief is voor dit seizoen niet verbeterd, dus werd besloten om een huurdeal met FC Kopenhagen te sluiten.

De Deense club heeft geen optie tot koop en kan Carrizo dus niet definitief overnemen als hij bevalt. Ajax heeft vertrouwen in de ontwikkeling van de vleugelaanvaller en krijgt hem volgende zomer dus weer terug.