Geschreven door Kevin Ligtvoet 30 aug 2020 om 14:08

Ajax sloot vandaag haar voorbereiding op het seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Union Berlin. De Amsterdammers wisten voor de eerste keer niet te winnen. De ploeg van Erik ten Hag moet na zeven overwinningen voor het eerst deze voorbereiding genoegen nemen met een gelijkspel (2-2).

In de eerste helft had, het toch wel jonge, Ajax het zwaar. Union Berlin had eigenlijk de beste kansen, maar uit een prachtige aanval wist Carel Eiting toch de 1-0 te maken. David Neres stond in de basis maar verliet al voor rust het veld voor Quinten Timber.

Vlak na rust komt Union Berlin terug tot 1-1. Ingvartsen schiet de gelijkmaker binnen uit een voorzet. Tien minuten later is het opnieuw raak voor de bezoekers: Bülter schiet hard raak en Stekelenburg kan de bal niet stoppen. Max de Waal en Naci Ünuvar maken ook nog minuten. Ze vervangen vlak na rust Lassina Traoré en Kudus. Na 68 minuten maakt Ekkelenkamp de 2-2 na goed werk van de broertjes Timber. Kasanwirjo mag ook nog de laatste 10 minuten invallen, hij lost Rensch af. Mendez speelt de laatste vijf minuten in plaats van Lisandro Magallán. Verder zijn er nog weinig kansen en blijft het 2-2.