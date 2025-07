'Ajax snel concreet voor opvolger bij vertrek van Anton Gaaei'

Celik werd in januari door zijn huidige werkgever AS Roma aangeboden in Amsterdam. De Italianen hoopten hem destijds te betrkken in een ruildeal waarvan ook Devyne Rensch onderdeel zou zijn, maar de Amsterdammers hadden destijds geen trek in een dergelijke deal.

De nieuwe Roma-trainer Gian Pietro Gasperini heeft al aangegeven Celik niet nodig te hebben, wiens contract nog tot medio 2026 doorloopt. Eerder werd ook Fulham FC al gelinkt aan Celik, terwijl ook Besiktas al als kandidaat werd genoemd.