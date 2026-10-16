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'Spandoeken van Ajax-fans op brute wijze gestolen': "Tum + Paddy"

Rik Engelbertink
Ajax-fans met slechts een klein aantal vlaggen
Ajax-fans met slechts een klein aantal vlaggen Foto: © BSR Agency

Ajax-fans misten naar verluid hun spandoeken bij het duel van Ajax met Hajduk Split. Kroatische fans van de harde kern Torcida hebben deze na een omsingeling van een taxi gestolen. 

"Er doen berichten de ronde dat de taxi met de spandoeken van Ajax naar verluidt door meerdere auto’s in de val zou zijn gelokt", schrijft Casual Ultra Official op X. "Volgens de informatie die ons heeft bereikt, zijn vervolgens bijna alle spandoeken uit het uitvak meegenomen."

"Onder de spandoeken die hierbij betrokken zouden zijn, bevinden zich die van Tum + Paddy, evenals verschillende spandoeken van groepen die banden hebben met de F-Side en Ultras Amsterdam", weet deze fan. "Ajax-supporters zijn verspreid over de stad en worden naar verluidt op verschillende locaties nauwlettend in de gaten gehouden. De organisatie rond deze uitwedstrijd lijkt verre van vlekkeloos te zijn."

Dit blijkt tevens uit appverkeer van Ultras-Tifo voor het duel, die het ongeval specificeren: "Twee jongens in een taxi bij een stoplicht omsingeld door een groep. In de taxi knock-out geslagen en alle tassen gejat", wordt er geschreven. 

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