Ajax-speelster (19) helpt Oranje bij debuut aan zege op Frankrijk

De OranjeLeeuwinnen hebben dinsdagavond in Breda voor een enorme stunt gezorgd door Frankrijk met 2-1 te verslaan. De absolute hoofdrol was weggelegd voor Ajacied Renee van Asten: zij bekroonde haar basisdebuut in de nationale ploeg met een vroege openingstreffer.

Door een waslijst aan blessures bij de vaste kern moest bondscoach Arjan Veurink flink puzzelen. Dat pakte echter geweldig uit voor Renee van Asten. De verdedigster van de Ajax Vrouwen kreeg het vertrouwen in de basiself en had slechts elf minuten nodig om dat vertrouwen te rechtvaardigen. Na een vrije trap van Lynn Wilms belandde de bal voor de voeten van de Ajacied, die niet twijfelde en de 1-0 onberispelijk tegen de touwen knalde.

Frankrijk, een van de sterkste ploegen ter wereld, drong daarna stevig aan, maar de Nederlandse defensie hield onder leiding van de onverstoorbare Van Asten knap stand. Pas na de rust kwam de Franse ploeg op gelijke hoogte via een ongelukkige eigen goal van keepster Daphne van Domselaar, maar de Leeuwinnen lieten zich niet van de wijs brengen.