'Naam De Boer zingt rond bij Ajax': "Zou ik heel plausibel vinden"
Ajax speelt bekerduel met Excelsior Maasluis in Eredivisiestadion

Max
bron: KNVB
KNVB Beker
KNVB Beker Foto: © BSR Agency

De bekerwedstrijd tussen Excelsior Maassluis en Ajax zal niet op het sportcomplex van de amateurclub gespeeld worden. Er is besloten het duel op Het Kasteel te laten spelen. 

In 'nauwe samenwerking' tussen Excelsior Maassluis en Sparta Rotterdam en in overleg met de lokale driehoek is besloten om de wedstrijd af te werken in het stadion van Sparta Rotterdam. De betrokken partijen vinden het niet verantwoordelijk om de bekerwedstrijd op het sportcomplex van de thuisclub te laten spelen. 

Excelsior Maassluis en Ajax trappen woensdag 17 december om 18.45 uur dus af op Het Kasteel in Rotterdam. 

