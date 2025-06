Ajax speelt deze zomer toernooi met internationale topclubs

Dat meldt Ajax middels haar officiële kanalen. Hett gaat om de Como Cup. "Tijdens de voorbereiding op het voetbalseizoen 2025/2026 neemt Ajax deel aan de Como Cup. Het toernooi in Italië wordt gehouden van 23 tot en met 27 juli 2025."

Naast Ajax en Como nemen ook andere bekende clubs zoals Celtic en Al Ahli deel aan het toernooi. "Meer informatie over het toernooi in Noord-Italië voor wat betreft het speelschema, de locatie en de eventuele ticketverkoop volgt. Houd daarvoor de Ajax-kanalen in de gaten."