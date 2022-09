Geschreven door Redactie 27 sep 2022 om 09:09

Dit kan Ajax nog verwachten in de Champions League

Het begin van het nieuwe seizoen is een feit en dat betekent ook dat Ajax (weer) gestart is in de Champions League. De eerste wedstrijden zijn inmiddels gespeeld met een wisselend resultaat, dus de poulefase is alweer halverwege. Om ervoor te zorgen dat jij geen speelminuut hoeft te missen, vertellen wij hier wat het verwachte programma is en hoe jij ervoor zorgt dat je geen speelminuut hoeft te missen.

We gaan tenslotte ook even kort in op de mogelijkheden om via een bookmaker echt geld in te zetten en te gokken op de CL-wedstrijden van Ajax. Zo kun je niet alleen de wedstrijd bekijken via een livestreams, maar ook zelf euro’s verdienen, door jouw kennis van het Ajax spel te gebruiken. De Betting Offers Finder brengt je op de hoogte van lucratieve promoties en andere acties.

Zo zien de komende maanden in de CL er uit voor Ajax

Zoals gebruikelijk zijn de teams weer gestart in de poulefase. In het seizoen 2022-2023 zit Ajax in een poule met Liverpool, de Rangers en Napoli. Deze fase loopt tot het begin van november en zal bepalen of Ajax door kan stromen naar de volgende finales. Daarna wordt het bij elke twee wedstrijden weer spannend. Aangezien de resultaten uit de poule nog verre van zeker is, kunnen we je hier niet vertellen wat de exacte data zullen zijn, dus we raden je met klem aan om de voorbeschouwingen op onze site te blijven bekijken.

Welke spelers wil je dit seizoen dan in ieder geval in de gaten houden? Vergeet bekende namen zeker niet, want ook Daley Blind, Alvarez en Berghuis zijn weer van de partij. In totaal zullen er, ook per uitwedstrijd, zo’n 22 spelers mee gaan.

Zo kun je de Champions League wedstrijden volgen

Het gezelligst is natuurlijk meestal om de volgende Ajax Champions League in een kroeg of café te bekijken. Ook buiten Amsterdam wordt dit overal uitgezonden en zijn de Ajax-shirtjes haast niet te tellen. Als je liever gewoon thuis kijkt, wordt de Champions League ook live uitgezonden. Tenslotte heb je natuurlijk altijd de mogelijkheid gewoon een kaartje voor de thuis- of zelfs de uitwedstrijd te kopen.

In principe worden de wedstrijden van de CL dit jaar uitgezonden bij RTL7, maar klanten van Ziggo kunnen ook via die provider kijken. RTL heeft voor een aantal jaar de exclusieve uitzendrechten. Uiteraard zal de wedstrijd wellicht ook de te zien zijn bij buitenlandse sportprogramma’s. De Ajax CL wedstrijden worden op dinsdag of woensdag gespeeld.

Inzetten op sport kan mooie prijzen opleveren

Al met al belooft het weer een mooi seizoen te worden voor Ajax. De poulefase is al spannend, maar de daaropvolgende finales zullen het echte Ajax weer laten zien. Door ons complete overzicht kun jij er nu voor zorgen dat je geen enkele wedstrijd hoeft te missen.

Ben je fan van de CL, wil je Ajax zeker volgen, maar wil je ook financieel je graantje meepikken van het spelen? Sinds 2022 is online gokken legaal in Nederland en dat geldt dus ook voor sportweddenschappen. Bij de beste online casino’s kun je wedden op alle grote toernooien, waaronder dus de Champions League. Tony Sloterman – product eigenaar bij betting offers finder, voorziet je dan van de nieuwste promoties. Daarbij kun je verschillende weddenschappen plaatsen, zoals dat er bijvoorbeeld binnen een bepaalde periode een doelpunt gaat vallen. Zo kun jij dus ook een graantje meepikken wanneer Ajax weer winst pakt in de Champions League.