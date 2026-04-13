Ajax speelt donderdag oefenwedstrijd tegen directe concurrent

Steven Berghuis en Wout Weghorst vieren een treffer in Almelo

Ajax neemt het donderdag in een vriendschappelijke wedstrijd op tegen FC Twente, zo laat Johan Inan weten via X. De verslaggever van het Algemeen Dagblad weet te melden dat het duel op sportcomplex de Toekomst gespeeld zal worden. Het duel in Amsterdam begint om 14:00 uur. Ajax en FC Twente speelden onlangs ook al tegen elkaar in de Johan Cruijff Arena en toen bleken de Tukkers net iets te sterk: 1-2. 

Komend weekend staan NEC en AZ tegenover elkaar in de finale van de KNVB Beker, waardoor er geen wedstrijden in de Eredivisie op het programma staan. Het duel in De Kuip begint om 18:00 uur en de winnaar is zeker van een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

NEC (54 punten) staat na dertig competitiewedstrijden op een 3e plek in de Eredivisie met slechts één punt achterstand ten opzichte van Feyenoord, de nummer twee van de Eredivisie. De club uit Nijmegen kan dus ook nog dromen van deelname aan de Champions League. 

FC Twente (53 punten), Ajax (51 punten) en AZ (48 punten) hijgen de clubs achter landskampioen PSV echter nog wel in de nek. Saillant detail: op donderdag 23 april gaat AZ op bezoek bij Go Ahead Eagles, terwijl NEC twee dagen later in de Grolsch Veste tegen FC Twente speelt. 

AZ komt deze week overigens eerst nog in actie voor de strijd om de Conference League. De club uit Alkmaar verloor de eerste wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk met 3-0, maar donderdag staat de return nog op het programma. Het duel in Alkmaar begint om 18:45 uur. 

