Ajax speelt donderdag oefenwedstrijd tegen directe concurrent
Ajax neemt het donderdag in een vriendschappelijke wedstrijd op tegen FC Twente, zo laat Johan Inan weten via X. De verslaggever van het Algemeen Dagblad weet te melden dat het duel op sportcomplex de Toekomst gespeeld zal worden. Het duel in Amsterdam begint om 14:00 uur. Ajax en FC Twente speelden onlangs ook al tegen elkaar in de Johan Cruijff Arena en toen bleken de Tukkers net iets te sterk: 1-2.
Komend weekend staan NEC en AZ tegenover elkaar in de finale van de KNVB Beker, waardoor er geen wedstrijden in de Eredivisie op het programma staan. Het duel in De Kuip begint om 18:00 uur en de winnaar is zeker van een ticket voor de groepsfase van de Europa League.
NEC (54 punten) staat na dertig competitiewedstrijden op een 3e plek in de Eredivisie met slechts één punt achterstand ten opzichte van Feyenoord, de nummer twee van de Eredivisie. De club uit Nijmegen kan dus ook nog dromen van deelname aan de Champions League.
FC Twente (53 punten), Ajax (51 punten) en AZ (48 punten) hijgen de clubs achter landskampioen PSV echter nog wel in de nek. Saillant detail: op donderdag 23 april gaat AZ op bezoek bij Go Ahead Eagles, terwijl NEC twee dagen later in de Grolsch Veste tegen FC Twente speelt.
AZ komt deze week overigens eerst nog in actie voor de strijd om de Conference League. De club uit Alkmaar verloor de eerste wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk met 3-0, maar donderdag staat de return nog op het programma. Het duel in Alkmaar begint om 18:45 uur.
Kenneth Perez haalt verschrikkelijk hard uit: "Ze zijn zo slecht"
Bruggink noemt favoriet voor plek 2: "Ajax is ook aan het jagen"
Ajacieden aangepakt: "Waar waren ze tegen Twente en Feyenoord?"
Berghuis maakt indruk: "Tikte bij Ajax zijn oude niveau weer aan"
Ajax speelt donderdag oefenwedstrijd tegen directe concurrent
Brobbey 'talk of the town' in Engeland, politie start onderzoek
Driessen kritisch: "Het leek wel alsof hij Ajax 3 punten gunde"
Twee Ajacieden in Elftal van de Week na overwinning in Almelo
Haan enthousiast: "Hij is klaar voor een terugkeer naar Ajax"
Ajax ontsnapt aan rood? "VAR zal zelf niet hebben gevoetbald"
Dick Lukkien lyrisch: "Ik zou hem zeker een kans geven bij Ajax"
"Mika Godts is met afstand de beste voetballer in de Eredivisie"
Driessen tempert enthousiasme: "Zoals altijd als Ajax wint..."
El Ahmadi looft twee Ajacieden: "Die kan je altijd aanspelen"
Schuurs kiest beste Ajax-speler uit zijn tijd: "Altijd beslissend"
Brobbey eist hoofdrol op in Engeland: "Groeiende cultstatus"
Ajax-uitblinker denkt niet aan vertrek: "Wat een gek schrijft..."
Godts presteert beter dan Saibari: "Gezien de situatie heel knap"
Ajax mist balans in selectie: "Groeide al scheef onder Huntelaar"
Stevens: "PSV moet niet naar Ajax, maar naar zichzelf kijken"
Bergkamp adviseert Ajax: "Dat gaat je uiteindelijk pijn doen"
Linssen hard: "Als je nu bij Ajax voetbalt, is dat geen pretje"
Ajax-speler krijgt lof: "Ik vind hem een beetje op Ziyech lijken"
Perr Schuurs geeft Ajax uitsluitsel: "Dan ga ik liever daarheen"
Pusic ziet 'gestolen' titel Ajax: "Dan waren wij kampioen geworden"
Mokio krijgt tip: "Als hij slim is breekt hij met dat management"
Kraay jr. tipt topclubs: "Snap niet dat Ajax hem niet haalt"
Baas naar andere positie? "Misschien is hij wel de oplossing"
Mika Godts geeft uitsluitsel over toekomst: "Ik hoef niet weg"
Inan: "Daardoor zat er nooit een duidelijke lijn in het aankoopbeleid"