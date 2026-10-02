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Ajax speelt gelijk in oefenduel, Leonardo vindt weer het net

Amber
bron: Ajax Youth Academy
Marcos Leonardo kijkt toe vanaf de bank
Marcos Leonardo kijkt toe vanaf de bank Foto: © Pro Shots

Ajax heeft vrijdag in een besloten oefenwedstrijd met 1-1 gelijkgespeeld tegen Jong Ajax. Marcos Leonardo maakte het doelpunt voor de hoofdmacht, zo meldt het X-account Ajax Youth Academy, dat vaker uitslagen van Ajax-jeugd- en beloftenteams deelt.

Door de interlandperiode van drie weken komen veel clubs dit weekend niet officieel in actie. Ajax besloot daarom een oefenwedstrijd te spelen om wedstrijdritme op te doen richting de hervatting van de Eredivisie.

Ook Jong Ajax heeft tijdens de interlandbreak geen competitiewedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie en fungeerde als tegenstander. Door de vele interlandverplichtingen ontbraken aan beide kanten verschillende spelers.

Voor Leonardo was zijn treffer een welkome opsteker. De Braziliaan kwam afgelopen zomer voor iets minder dan twintig miljoen euro naar Ajax, maar wist door onder meer een gebrek aan fitheid nog niet de gewenste impact te maken.

De spits kan de komende periode bovendien belangrijker worden in de Amsterdamse aanval. Kasper Dolberg kampt met een knieblessure die mogelijk ernstig is, waardoor Leonardo naast Tolu Arokodare een van de beschikbare opties voor de spitspositie is.

Aan de kant van Jong Ajax kwam de treffer op naam van Paulo Da Silva. De spits maakte dit seizoen tot dusver nog niet veel minuten.

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