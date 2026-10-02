Ajax speelt gelijk in oefenduel, Leonardo vindt weer het net

Ajax heeft vrijdag in een besloten oefenwedstrijd met 1-1 gelijkgespeeld tegen Jong Ajax. Marcos Leonardo maakte het doelpunt voor de hoofdmacht, zo meldt het X-account Ajax Youth Academy, dat vaker uitslagen van Ajax-jeugd- en beloftenteams deelt.

Door de interlandperiode van drie weken komen veel clubs dit weekend niet officieel in actie. Ajax besloot daarom een oefenwedstrijd te spelen om wedstrijdritme op te doen richting de hervatting van de Eredivisie. Ook Jong Ajax heeft tijdens de interlandbreak geen competitiewedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie en fungeerde als tegenstander. Door de vele interlandverplichtingen ontbraken aan beide kanten verschillende spelers.