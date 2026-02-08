Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ajax speelt gelijk op bezoek bij AZ na treffer in blessuretijd

Rik Engelbertink
bron: Ajax1
Anton Gaaei en AZ-speler Ibrahim Sadiq
Anton Gaaei en AZ-speler Ibrahim Sadiq

Ajax heeft op zondagmiddag een gelijkspel behaald op bezoek bij AZ. In extremis wisten de Amsterdammers een punt weg te kapen uit Alkmaar: 1-1.

In een eerste helft die niet al te enerverend was, was het Ajax dat de eerste grote kans kreeg. Na 23 minuten tikte Rayane Bounida een scherpe voorzet van Mika Godts naast het doel. Ajax probeerde het vaker, bijvoorbeeld via Steur, maar wist het doel niet te treffen.

Na de rust was het Wouter Goes die de scorde opende. Hij kon makkelijk scoren uit de rebound na een redding van Jaros. Voor Ajax leek het doek te vallen na een goal van Parrott, een kwartier voor tijd. De VAR keurde de goal echter af. In de 93ste minuut was het Fitz-Jim die plots scoorde voor Ajax, met het hoofd nota bene. Daardoor kan Ajax als mentale winnaar terug naar Amsterdam.

Fred Grim

Grim niet blij met tegengoal: "Dit hebben we vooraf besproken"

Jizz Hornkamp baalt

Hornkamp begrijpt niks van arbitrage: "Ik ga niet zomaar liggen"

Anco Jansen

Anco Jansen lyrisch: "Als er nu al dit soort bedragen komen..."

Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

