Ajax speelt gelijk op bezoek bij AZ na treffer in blessuretijd

Ajax heeft op zondagmiddag een gelijkspel behaald op bezoek bij AZ. In extremis wisten de Amsterdammers een punt weg te kapen uit Alkmaar: 1-1.

In een eerste helft die niet al te enerverend was, was het Ajax dat de eerste grote kans kreeg. Na 23 minuten tikte Rayane Bounida een scherpe voorzet van Mika Godts naast het doel. Ajax probeerde het vaker, bijvoorbeeld via Steur, maar wist het doel niet te treffen.

Na de rust was het Wouter Goes die de scorde opende. Hij kon makkelijk scoren uit de rebound na een redding van Jaros. Voor Ajax leek het doek te vallen na een goal van Parrott, een kwartier voor tijd. De VAR keurde de goal echter af. In de 93ste minuut was het Fitz-Jim die plots scoorde voor Ajax, met het hoofd nota bene. Daardoor kan Ajax als mentale winnaar terug naar Amsterdam.