Ajax speelt gelijk tegen VfL Bochum, Daley Blind maakt comeback

Ajax heeft woensdag een oefenwedstrijd tegen VfL Bochum met 1-1 gelijkgespeeld. Op Sportpark De Toekomst leek de ploeg van Míchel lange tijd op weg naar een overwinning, maar in de absolute slotfase ging het alsnog mis. Nieuwkomer Caio Henrique tekende voor het enige Amsterdamse doelpunt en Daley Blind maakte zijn comeback. Zaterdag wacht de volgende oefenwedstrijd tegen Olympiakos.

Na een minuut stilte voor de overleden scheidsrechter Rob Dieperink kwam Ajax na twaalf minuten op voorsprong. Henrique rondde een aanval via Oscar Gloukh fraai af. De Amsterdammers kregen daarna via onder meer Abdellah Ouazane, Mika Godts en Jinairo Johnson kansen om de voorsprong uit te breiden, maar slaagden daar niet in. Johnson raakte vlak voor rust nog de lat.

Na de pauze wisselde Míchel vrijwel zijn hele elftal. De tweede helft kende weinig hoogtepunten, totdat VfL Bochum in de laatste minuut alsnog langszij kwam. Samuel Bamba schoot op de paal, waarna de bal via de rug van invaller Paul Reverson in het doel belandde: 1-1.