Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax speelt gelijk tegen VfL Bochum, Daley Blind maakt comeback

Arthur
Daley Blind
Daley Blind Foto: © Pro Shots

Ajax heeft woensdag een oefenwedstrijd tegen VfL Bochum met 1-1 gelijkgespeeld. Op Sportpark De Toekomst leek de ploeg van Míchel lange tijd op weg naar een overwinning, maar in de absolute slotfase ging het alsnog mis. Nieuwkomer Caio Henrique tekende voor het enige Amsterdamse doelpunt en Daley Blind maakte zijn comeback. Zaterdag wacht de volgende oefenwedstrijd tegen Olympiakos.

Na een minuut stilte voor de overleden scheidsrechter Rob Dieperink kwam Ajax na twaalf minuten op voorsprong. Henrique rondde een aanval via Oscar Gloukh fraai af. De Amsterdammers kregen daarna via onder meer Abdellah Ouazane, Mika Godts en Jinairo Johnson kansen om de voorsprong uit te breiden, maar slaagden daar niet in. Johnson raakte vlak voor rust nog de lat.

Na de pauze wisselde Míchel vrijwel zijn hele elftal. De tweede helft kende weinig hoogtepunten, totdat VfL Bochum in de laatste minuut alsnog langszij kwam. Samuel Bamba schoot op de paal, waarna de bal via de rug van invaller Paul Reverson in het doel belandde: 1-1.

FT | Ajax - VfL Bochum (1-1)

Opstelling Ajax

Paes (Reverson 46'); Gaaei (Rosa 60'), Bouwman (Baas 60'), Blind (Muzungu 46'), Henrique (Wijndal 46'); Johnson (Regeer 60'), Klaassen (Mokio 60'), Gloukh (Abdalla 46'); Berghuis (Edvardsen 46'), Ouazane (Konadu 46'), Godts (Nash 46').

Wissels Ajax

Reverson, Baas, Rosa, Muzungu, Wijndal, Konadu, Edvardsen, Regeer, Abdalla, Nash, Mokio.

Opstelling VfL Bochum:

Horn; Sawas (Keumo 60'), Karademir, Steinwender, Olsen; Cokaj (Drakas 72'), Mbom (Isbruch 55'), Miyoshi; Taz (Bamba 72'), Hanslik (Hofmann 46'), Crimaldi (Wagbe 60').

Wissels VfL Bochum:

Rölleke, Strompf, Bamba, Drakas, Keumo, Hofmann, Meyer, Koscierski, Isbruch, Wagbe, Schjott.

Doelpunten:

1-0 Caio Henrique (12')
1-1 Paul Reverson (90+1', e.d.)

Gerelateerd:
Mo Ihattaren

Mohamed Ihattaren (24) naar Ajax? "Ik denk dat hij moet weggaan"

0
Wilred Genee in café in Soest

VIDEO | 'Wilfred Genee zoenend met andere vrouw gespot in café'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wilred Genee in café in Soest

VIDEO | 'Wilfred Genee zoenend met andere vrouw gespot in café'

0
Aaron Bouwman

Bouwman kijkt uit naar Ajax-transfer: "Een nóg grotere naam"

0
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajax-transfer: "Wanneer komen ze daar eens achter?"

0
Wout Weghorst in het shirt van FC Twente

Weghorst kon al eerder naar FC Twente: "Had met de club te maken"

0
Sean Steur, Anton Gaaei en Youri Baas

Borst haalt uit naar Ajacied: "Papa zit achter de miljoentjes aan"

0
Ronald Koeman

Ronald Koeman keert mogelijk terug: "Het zal gaan kriebelen..."

0
Marc Overmars

Opvallende onthulling over Marc Overmars: "Kan je het regelen?"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Mohamed Ihattaren (24) naar Ajax? "Ik denk dat hij moet weggaan"

VIDEO | 'Wilfred Genee zoenend met andere vrouw gespot in café'

Ajax speelt gelijk tegen VfL Bochum, Daley Blind maakt comeback

VIDEO | Miljoenenaankoop imponeert bij Ajax met zeer fraaie treffer

Jade Anna zeer emotioneel na ongesteldheid: "Dat is niet fijn"

Perez: "Die spelers komen voor Ajax, niet voor Feyenoord of PSV"

Míchel was bang op eerste dag bij Ajax: "Ik had trillende handen"

Opstelling Ajax bekend: Blind en Gaaei in basis tegen VfL Bochum
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws