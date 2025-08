Ajax speelt in interessant duel in eigen huis gelijk tegen AS Monaco

Ajax heeft op zondagmiddag haar laatste wedstrijd van de voorbereiding gespeeld. In de Johan Cruijff ArenA werd er met 2-2 gelijkgespeeld tegen de Franse topclub AS Monaco.

Daarmee komen de Amsterdammers nog aardig weg, gezien het feit het kansenoverwicht bij de Monegasken lag. Het was echter Ajax dat op voorsprong kwam via een goal van Kenneth Taylor. Mika Biereth wist de score een vijftal minuten later echter weer gelijk te trekken, nadat Youri Regeer zich kinderlijk eenvoudig uit liet kappen.

Na rust wist het sterkere AS Monaco in de 65ste minuut op voorsprong te komen via een goal van Takumi Minamino. Ajax gaf echter niet op en wist via invaller Bertrand Traoré vlak voor tijd weer op gelijke hoogte te komen. Ajax zal een nare bijsmaak beleven aan het duel: Brian Brobbey viel geblesseerd uit, terwijl de aanvaller kampt met een vertrekwens. Gescoord werd er in ieder geval niet meer.