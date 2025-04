Ajax speelt in speciaal shirt tegen NAC Breda: "Kwalijk gedrag"

Ajax presenteert vrijdag als eerste club in Nederland een 'Social Gedragscode'. Dit zijn gedragsregels die de club met behulp van AI-technologie handhaaft alle Ajax social media kanalen. Ruim een jaar geleden kwam Ajax al met het Silence Social Hate-initiatief om online haat tegen te gaan.

"Van discriminatie en racisme, tot pesten en intimidatie, Ajax ziet dat online de normen steeds meer aan het vervagen zijn. Het gevaar is dat hiermee de impact van social hate op komende generaties groeit. Kinderen lezen mee en denken dat dit een normale omgangsvorm is, waardoor het acceptatieniveau van dit kwalijke gedrag onder de jeugd hoger wordt", schrijft de club via haar officiële kanalen.

Een zero-tolerance aanpak tegen online haat wordt nu gehanteerd. "Ook de Online Masters lesmodule, die Ajax samen met Ziggo en Ajax-spelers heeft ontwikkeld, moet bijdragen aan een online omgeving waarin jongeren meer bewust gemaakt worden van hun online gedrag en de effecten daarvan."



Al komend weekend gaan de effecten hiervan merkbaar worden. "Om de gedragscode te handhaven, installeert Ajax een geavanceerde-AI tool waarmee haatberichten gedetecteerd en verborgen worden. In de wedstrijd tegen NAC draagt Ajax een speciaal wedstrijdshirt waarbij het logo van Ziggo plaatsmaakt voor de oproep 'silence social hate'."