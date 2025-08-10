TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax speelt in thuisduels met andere wedstrijdbal: "Al jaren"

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Kenneth Taylor aan de bal in de Johan Cruijff ArenA
Kenneth Taylor aan de bal in de Johan Cruijff ArenA Foto: © BSR Agency

Sinds 2006 is Derbystar de officiële wedstrijdbal van de Eredivisie. Nederland is daarin uniek: Puma, Adidas en Nike domineren de grote buitenlandse competities. Toch is er één club die niet met de Derbystar speelt: Ajax.

Als de club thuis speelt, wordt met de Adidas gespeeld. Bij een uitwedstrijd spelen de Ajacieden ook gewoon met de Derbystar. Dat heeft alles te maken met de samenwerking tussen Ajax en Adidas. De club en het sportmerk sloten die deal voor 2006. Als Ajax van sponsor wisselt, zal het verplicht zijn om ook met de Derbystar te gaan spelen

"Clubs, spelers en speelsters doen aan meerdere competities mee met hun club en met hun land en zij zijn gewend met verschillende ballen te spelen. Net als dat zij gewend in verschillende stadions en met wisselende andere omstandigheden te spelen", laat Ajax weten aan het Algemeen Dagblad.

"Nagenoeg alle tegenstanders in de eredivisie vragen in de week voor hun uitwedstrijd tegen Ajax ballen bij ons aan, die wij op de wedstrijddag weer terugkrijgen", legt de club uit. "Vanaf een aantal dagen voor een wedstrijd wordt door Ajax en door veel andere clubs getraind met de wedstrijdbal van het komende duel."

"Voor Ajax geldt komend seizoen dat in de zowel in de Champions League als bij thuiswedstrijden in zowel de Eredivisie als de KNVB Beker met een Adidas-bal wordt gespeeld", zo klinkt het.

Het liefst zou Ajax zien dat de gehele Eredivisie overstapt naar Adidas. "Wij zijn pro-adidas natuurlijk, maar ook realistisch. Dezelfde wedstrijdbal voor álle competities, voor clubs en de verschillende nationale teams, lijkt een utopie. Wij spelen al jaren naar volle tevredenheid met de wedstrijdballen van Adidas."

