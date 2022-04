Geschreven door Idse Geurts 19 apr 2022 om 09:04

Ajax is de laatste weken in onderhandeling met Bayern München over een transfer van Ryan Gravenberch. Echter, een definitieve doorbraak in de onderhandelingen wil maar niet lukken. Volgens De Telegraaf ‘pokert’ Ajax met de transfersom van de middenvelder. Ajax wil immers een groter bedrag ontvangen dan Bayern tot nu toe heeft geboden, maar riskeert hiermee het risico dat Gravenberch volgend seizoen transfervrij vertrekt.

De Telegraaf stelt dat Bayern een bedrag van 23 miljoen euro heeft geboden. Hier is echter maar 17 miljoen euro ‘vast’, terwijl de overige zes miljoen uit bonussen bestaat. De Duitse recordkampioen lijkt ook echt niet verder te willen gaan dan dit bod. Ajax daarentegen, houdt vast aan een bedrag tussen de 25 en 30 miljoen euro. Hierdoor bestaat de kans dat Bayern afhaakt in de onderhandelingen en een jaar wacht om Gravenberch in te lijven. Volgend jaar zomer loopt het contract van de middenvelder immers af.

De directie van Ajax stelt zich zo hard op in de onderhandelingen, omdat zij Gravenberch inschatten als een van de grootste talenten van Europa. Hierdoor zou heel veel meer waard zijn dan ‘slechts’ 23 miljoen euro. Gravenberch zelf vertrekt overigens liever ook niet transfervrij. De middenvelder heeft al vaker aangegeven dat hij Ajax dankbaar is, en wil dat de club een bedrag aan hem overhoudt. Echter, naar verluidt vindt Gravenberch 23 miljoen een ‘uitstekende prijs’ voor zijn diensten. Het is dus nog maar de vraag hoe het talent zich gaat opstellen de komende tijd.