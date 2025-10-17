AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax speelt topper tegen AZ: torenhoge odds voor belangrijk duel

Redactie
Ajax-supporters
Ajax-supporters Foto: © BSR Agency

ADVERTORIAL - Ajax speelt zaterdagavond de belangrijke thuiswedstrijd tegen AZ. De Amsterdammers zijn de favoriet in eigen huis, maar toch pakt BetMGM uit met een aantal fraaie odds

Ajax zit in een mindere fase en wist slechts één van de laatste vijf officiële wedstrijden te winnen. AZ kan dezelfde cijfers overleggen en wist in de laatste vijf duels alleen thuis tegen Telstar te zegevieren. Ajax heeft daarnaast één punt meer op de ranglijst en toch kan je bij BetMGM je inzet verdubbelen bij een zege van de Amsterdammers! De quotering op een overwinning van Ajax staat namelijk op 2.00, terwijl een gelijkspel ook nog bijna vijf euro (3.95) oplevert. 

Het is ook interessant om in te zetten op een zogeheten speler-special. Denk jij dat Oscar Gloukh scoort of een assist geeft? Dan krijg je 2.35 keer je inleg. Ook met een goal van Wout Weghorst kan je je inzet ruim verdubbelen met een quotering van 2.65.

Heb je nog geen account bij BetMGM? Voor spelers van 24 jaar en ouder is er een speciale welkomstbonus

  • Creëer een account bij BetMGM.
  • Selecteer de Sport Welkomstbonus.
  • Deze bonus is zichtbaar onder "Mijn Aanbiedingen".
  • Stort €10 of meer en zet minimaal €10 in op een pre-match/live weddenschap naar keuze.
  • Na het afwikkelen van deze weddenschap ontvang je 5 Free Bets van €10 per stuk.

*Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Bonus 24+ | Odds fluctueren

Zet in op Ajax tegen AZ!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Pharell Nash

Ajax-talent verklapt debuut in de wedstrijdselectie van Ajax 1

John Heitinga kijkt bedenkelijk

Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga moet puzzelen achterin

Het laatste Ajax Nieuws
Video’s
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
