Ajax speelt woensdag in het Tofiq Bahramov Republican Stadium tegen Qarabag FK in de Champions League. Het stadion, met plek voor 31.200 toeschouwers en een sintelbaan rondom het veld, heeft een rijke en controversiële geschiedenis.

De bouw begon in 1939 en werd in 1951 afgerond, toen het stadion werd vernoemd naar Jozef Stalin. Later kreeg het ook de naam van Vladimir Lenin, voordat Azerbeidzjan in 1993 het onderkomen een voetbalgerelateerde naam gaf ter ere van scheidsrechter Tofiq Bahramov, bekend van de controversiële derde goal in de WK-finale van 1966.

In 2011 werd het stadion gerenoveerd met 8,5 miljoen euro van de Azerbeidzjaanse staat, aanvankelijk bedoeld als locatie voor het Eurovisie Songfestival, dat uiteindelijk in de Baku Crystal Hall plaatsvond. Dankzij de investering konden artiesten als Jennifer López en Shakira er wel optreden. Nu is het de thuisbasis van Qarabag FK en het toneel voor Ajax’ bezoek woensdag.

Lenin en Stalin zijn niet van onbesproken gedrag en worden nog altijd gezien als twee van de grootste leiders ooit van het land.